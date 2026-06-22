Mundial 2026: Noruega supera 3-2 a Senegal en un vibrante duelo y avanza a la siguiente ronda

Noruega y Senegal se enfrentaron en el imponente New York New Jersey Stadium por la jornada dos del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los nórdicos llegaron respaldados tras golear contundentemente 4-1 a Irak, liderando el sector por diferencia de goles. En tanto, los africanos arribaron obligados a sumar para evitar la eliminación temprana tras caer 3-1 ante Francia en su debut.

Primer Tiempo

El guion táctico cambió al minuto 11' por la lamentable lesión del lateral noruego Julian Ryerson, propiciando el ingreso obligado de Marcus Holmgren Pedersen. A partir de allí, Senegal buscó profundizar explotando las bandas mediante la velocidad vertical de Sadio Mané, pero la organizada zaga escandinava neutralizó con solidez extrema los balones aéreos frontales.

Al minuto 43', el propio Pedersen rompió la paridad anotando el 1-0 con un potente disparo cruzado raso. Noruega acarició el segundo tanto antes del descanso en el tiempo añadido: Erling Haaland robó limpiamente un balón ante la indecisión del portero Édouard Mendy estrellándolo en el poste, y posteriormente el meta senegalés salvó milagrosamente un fiero cabezazo del ariete sobre la línea.

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Segundo Tiempo

En el complemento, el estratega Ståle Solbakken introdujo a Patrick Berg por Fredrik Aursnes para equilibrar la medular. Al minuto 48', una pérdida senegalesa permitió que Martin Ødegaard asistiera con precisión quirúrgica a Haaland, quien definió sutilmente para el 2-0. No obstante, Senegal reaccionó al 53' con un golazo de Ismaïla Sarr, provocando modificaciones tácticas en su once.

La fulminante respuesta nórdica llegó al 58'; tras un servicio enredado, Berg asistió a Haaland, quien firmó su excelso doblete metiendo un derechazo implacable pegado al travesaño para el 3-1. El guardameta Mendy se lesionó el tobillo izquierdo en esa acción, cediendo obligadamente su lugar a Mory Diaw al 62'. Ya en el descuento, al 90+4', Sarr recortó distancias y firmó su doblete, pero los escandinavos resolvieron con solvencia y mantuvieron la victoria hasta el final.

Erling Haaland fue el referente absoluto noruego por su contundencia letal, mientras Ismaïla Sarr destacó por el indomable ímpetu ofensivo senegalés. Con este valioso triunfo, Noruega sella anticipadamente su pase a dieciseisavos de final y definirá el liderato sectorial frente a Francia. Por el contrario, Senegal queda prácticamente eliminada, obligada a buscar un milagro futbolístico absoluto ante Irak.

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