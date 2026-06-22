Mundial 2026: Argentina bate a Austria con histórico doblete y récord de Lionel Messi en Dallas

La selección de Argentina derrotó 2-0 a Austria en el Estadio Dallas de Texas por la segunda jornada del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cuadro sudamericano arribó tras golear 3-0 a Argelia con un brillante triplete de su capitán, mientras que los europeos llegaron motivados tras vencer 3-1 a Jordania en su debut, disputando directamente la cima del sector.

Primer Tiempo

Lionel Scaloni planteó un dibujo táctico 4-4-2 frente al rígido esquema 4-2-3-1 de la escuadra austríaca. La polémica estalló temprano en el minuto 7', requiriendo la intervención obligatoria del VAR para decretar un tiro penal a favor de la Albiceleste. No obstante, en el minuto 8', la frustración invadió al combinado argentino cuando el guardameta detuvo el cobro de Lionel Messi, manteniendo la paridad inicial ante el asombro total del público texano.

La revancha inmediata del capitán llegó en el minuto 38'. Tras una excelsa combinación colectiva, Messi firmó una anotación impecable confirmada plenamente por el VAR. El tanto desató una carga de profunda emotividad en el estadio: era su gol 17 en Mundiales, superando la mítica marca de Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador histórico del torneo. Minutos después, el defensor Stefan Posch fue amonestado por contener los feroces ataques argentinos.

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Segundo Tiempo

En la segunda mitad, Austria adelantó líneas e incomodó el fondo albiceleste, exigiendo una notable intervención de Emiliano Martínez al minuto 55'. Lionel Scaloni modificó su esquema enviando al campo a Nicolás Otamendi, Julián Álvarez y Nicolás González. Estas variantes tácticas permitieron a Argentina recuperar el control del esférico e interrumpir la fluidez del ataque liderado por Marcel Sabitzer, estabilizando la ventaja de los sudamericanos.

Por su parte, Rangnick refrescó su ofensiva con Marko Arnautović y Patrick Wimmer, apostando por balones aéreos. La tensión aumentó al minuto 92', cuando un cabezazo agónico de Wimmer pasó rozando el poste argentino. Sin embargo, en la acción final al 94', Messi aprovechó un balón dividido tras rebotes en el área para definir cruzado ante la salida de Schlager, sellando con su doblete el triunfo definitivo.

Lionel Messi fue indiscutiblemente el jugador más valioso de Argentina por su resiliencia y su gol récord, mientras que Konrad Laimer destacó en Austria por su enorme despliegue y combate en la medular. Con este resultado, Argentina se afianza como líder solitario de grupo con seis unidades y sella su boleto a la siguiente fase, mientras que Austria definirá su clasificación ante Argelia en la última jornada.

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