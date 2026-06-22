Mundial 2026: Francia vence con un paso firme a Irak y sella su boleto a la siguiente ronda
Francia e Irak se enfrentaron en el Philadelphia Stadium en un compromiso correspondiente a la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El combinado europeo, dirigido por Didier Deschamps, llegó tras un sólido triunfo buscando asegurar su clasificación a octavos, mientras que la escuadra asiática arribó obligada a sumar unidades tras tropezar en su debut.
Primer Tiempo
Desde el silbatazo inicial, el conjunto galo impuso condiciones con un juego fluido, registrando rápidamente un 58% de posesión de balón. Al minuto seis, el mediocampista iraquí Amir Al-Ammari recibió una tarjeta amarilla temprana tras una dura entrada para cortar el ritmo francés. La superioridad colectiva rindió frutos al minuto 14', cuando Kylian Mbappé inauguró el marcador con un implacable remate cruzado de pierna derecha, una anotación que debió ser ratificada reglamentariamente por el VAR.
La escuadra de Irak intentó reaccionar poblando la mitad de la cancha con su esquema defensivo 4-5-1, pero sufrió un golpe devastador al minuto 25 debido a la lesión de su referente en ataque, Aymen Hussein, quien tuvo que ser reemplazado obligatoriamente por Ali Al-Hamadi. Los europeos mantuvieron el control total contabilizando 176 pases precisos y siete tiros francos a portería antes de irse al descanso, instante en el que el juego fue suspendido provisionalmente por una violenta tormenta eléctrica.
Segundo Tiempo
Tras una inusual demora de casi dos horas debido a los rigurosos protocolos climáticos, las acciones se reanudaron bajo una incesante lluvia. Francia no perdió la concentración y al minuto 54 incrementó la ventaja; nuevamente Mbappé apareció con dinamismo dentro del área para firmar su doblete con una definición colocada que dejó sin opciones al arquero Ahmed Basil.
Irak buscó variantes metiendo a Rebin Sulaka y Youssef Amyn, pero la jerarquía gala prevaleció ampliamente. Al minuto 66, Ousmane Dembélé sentenció el 3-0 definitivo con un disparo cruzado tras una notable asistencia de Michael Olise. Con el triunfo resuelto, Deschamps movió el banquillo ingresando a Rayan Cherki y Désiré Doué para controlar el balón y decretar el final.
Kylian Mbappé fue el MVP indiscutible de Francia por su desequilibrio y doblete, mientras que el portero Ahmed Basil destacó en Irak con atajadas providenciales. Mirando al futuro, Francia sella su pase a octavos y cerrará la fase de grupos midiéndose ante Argelia, en tanto que Irak buscará el milagro de la clasificación enfrentando a Jordania en la jornada final.