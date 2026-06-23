Mundial 2026: ¿A qué hora y por donde ver el partido entre México y República Checa? Jornada 3

El imponente Estadio Ciudad de México albergará mañana 24 de junio el crucial enfrentamiento futbolístico entre las selecciones de México y la República Checa. Este esperado compromiso corresponde a la tercera jornada definitiva del Grupo A de la Copa del Mundo 2026, un sector que llega a su fecha de claustra con realidades completamente opuestas para ambas escuadras nacionales.

¿Cómo llegan a este encuentro?

El combinado mexicano, dirigido técnicamente por el experimentado estratega Javier Aguirre con la asistencia de la leyenda Rafael Márquez, llega en una posición inmejorable tras cosechar seis unidades ideales. El cuadro local inició su aventura ganando contundentemente 2-0 a Sudáfrica en este mismo escenario capitalino, para luego refrendar su gran momento colectivo al vencer 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara mediante un golazo de Luis Romo.

Por el contrario, la compleja realidad de la escuadra europea comandada por el veterano entrenador Miroslav Koubek es sumamente apremiante en la tabla general. Los checos registran una sola unidad tras caer derrotados 2-1 frente a los veloces surcoreanos en su debut, seguido de un amargo empate 1-1 ante Sudáfrica en Atlanta, donde el gol inicial de Michal Sadílek fue neutralizado por un doloroso penal tardío.

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¿Cuáles serían las posibles alineaciones?

Con el pase amarrado, Aguirre dosificaría su esquema táctico de 4-1-2-3. El once estelar alinearía a Rangel, Sánchez, Álvarez, Vásquez, Gallardo, Lira, Romo, Gutiérrez, Alvarado, Quiñones y Jiménez. Sin embargo, diversos rumores sugieren la histórica titularidad de Guillermo Ochoa para disputar su sexto Mundial, lo que también daría paso a los ingresos de Mateo Chávez y Guillermo Martínez en la rotación.

La propuesta estratégica de Koubek buscará combatir el intenso calor y la altitud de la capital azteca mediante un ordenado planteamiento táctico de 3-4-3. El once inicial contaría con Matěj Kovář bajo los postes; los defensas centrales Tomáš Holeš, Robin Hranáč y Ladislav Krejčí; complementados por Vladimír Coufal, Vladimír Darida y Lukáš Červ en el mediocampo; apostando por Patrik Schick y Adam Hložek en el frente ofensivo.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

Este panorama obliga estrictamente a los checos a buscar un triunfo histórico e imprescindible si desean clasificar a los dieciseisavos de final del certamen. Mientras tanto, el conjunto tricolor intentará regalarle a su fanaticada una velada perfecta para cerrar la fase grupal invicto, con paso perfecto y ratificando con letras de oro su estatus de firme candidato al título en su propia Copa del Mundo.

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