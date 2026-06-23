Mundial 2026: Inglaterra empata con Ghana en Boston ante una espectacular muralla africana

Inglaterra y Ghana empataron hoy en el Boston Stadium por la jornada dos del Grupo L en el afamado Mundial de la FIFA 2026. Los británicos llegaron tras batir sólidamente 4-2 a Croacia con un juego asociativo de alto nivel. En tanto, las Estrellas Negras arribaron con tres puntos tras superar agónicamente 1-0 a Panamá en el tiempo de descuento de su disputado partido previo.

Primer Tiempo

El pitazo inicial dio paso a un monólogo británico absoluto en la posesión del balón. Con Elliot Anderson controlando los tiempos de distribución y Jude Bellingham rompiendo líneas, el combinado inglés asfixió la salida ghanesa registrando un abrumador setenta y cuatro por ciento de tenencia y completando trescientos veintidós pases correctos frente a un rival replegado.

A pesar de generar seis remates directos al arco, la muralla africana liderada por el arquero Benjamin Asare desactivó los intentos de Harry Kane y Noni Madueke. La frustración inglesa se evidenció al minuto cuarenta y uno, cuando el mediocampista Declan Rice recibió una tarjeta amarilla tras cortar con falta un contragolpe encabezado por Antoine Semenyo.

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Segundo Tiempo

En la parte complementaria, el libreto táctico de Queiroz se mantuvo inalterable con un férreo esquema cinco-cuatro-uno. Iñaki Williams vio la amonestación al sesenta antes de ser sustituido por Abdul Fatawu. Tuchel movió sus fichas buscando profundidad e introdujo a Bukayo Saka por Anthony Gordon y a Nico O'Reilly por Djed Spence, refrescando las bandas.

Los cambios continuaron con el ingreso de Morgan Rogers por Bellingham y Eberechi Eze por Anderson al setenta y dos, concluyendo con Marcus Rashford al ochenta y dos. Ghana resistió con los ingresos de Kojo Oppong y Abdul Rahman Baba en el descuento, disolviendo toda opción inglesa en un emocionante cierre que decretó el definitivo cero a cero.

El guardameta Benjamin Asare fue el héroe indiscutible de Ghana, mientras que el incansable Elliot Anderson destacó en el cuadro europeo por su enorme despliegue físico. Con este empate sin goles, ambas escuadras suman cuatro unidades; ahora Inglaterra definirá su clasificación frente a Panamá y Ghana buscará el liderato de grupo ante Croacia.

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