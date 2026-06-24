Mundial 2026: De los récords al colapso; esto es lo más destacado de las primeras dos jornadas

El cierre de las dos primeras jornadas de la fase de grupos del Mundial 2026 consolidó un certamen de alta exigencia táctica bajo el nuevo formato de 48 selecciones. Con un promedio de 2.62 goles por encuentro, los datos oficiales de la FIFA confirman una notable reducción de la brecha futbolística global, registrando hitos históricos y eliminaciones matemáticas prematuras que sacuden el panorama internacional.

Las leyendas se hacen gigantes

En el plano individual, Lionel Messi destrozó las métricas al convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 anotaciones, hito sellado con su doblete ante Austria y un triplete contra Argelia, siendo el más longevo (38 años) en firmar un hat-trick. Asimismo, Cristiano Ronaldo extendió su leyenda al ser el primero en disputar seis ediciones mundialistas, manteniéndose en la cima de apariciones internacionales con un récord absoluto de 230 partidos.

A este olimpo se unió Luka Modrić en Toronto. A sus 40 años, el capitán de Croacia alcanzó los 200 partidos internacionales durante el triunfo 1-0 ante Panamá, convirtiéndose en el cuarto futbolista masculino de la historia en ingresar a este exclusivo club. Con este hito, el mediocampista comparte honores directamente junto a Ronaldo, Messi y el kuwaití Bader Al-Mutawa tras dos décadas de impecable trayectoria al más alto nivel.

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Inesperadas murallas defensivas

Las revelaciones defensivas acapararon reflectores, lideradas por el arquero caboverdiano Vozinha quien, a sus 40 años, registró 11 atajadas clave y un 92.3% de efectividad. Bajo esa misma línea de resistencia heroica, Eloy Room se convirtió en muralla para guiar a Curazao a un histórico empate frente a Ecuador, mientras que la escuadra de Ghana rompió pronósticos al frenar con un estratégico empate sin goles a la ofensiva de Inglaterra.

Las decepciones más grandes del torneo

La otra cara es Turquía, firmando el colapso más rotundo. El cuadro de Vincenzo Montella quedó eliminado del Grupo D tras caer ante Paraguay y Australia. Los datos de su rendimiento reflejan una ineficacia ofensiva inverosímil: registraron 41 disparos totales y promediaron un 62% de posesión, pero abandonan la justa con cero puntos y cero goles en su casillero, destrozando las altas expectativas de su afición en redes.

Finalmente, los estrictos criterios de desempate por duelo directo de la FIFA dictaron sentencias fulminantes. Jordania, Haití, Túnez, Uzbekistán y Panamá quedaron matemáticamente excluidas de los dieciseisavos de final. Con este escenario numérico, sus últimos partidos de la fase de grupos servirán únicamente para definir el puntaje acumulado y la posición oficial en el ranking general del certamen.

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