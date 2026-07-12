Mundial 2026: Así fue el épico camino a semifinales de Inglaterra, Argentina, Francia y España

El Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica llega a su clímax con cuatro colosos históricos clasificados a semifinales: Inglaterra, Argentina, Francia y España. Tras superar una fase de grupos sumamente exigente y llaves eliminatorias cargadas de dramatismo en Estados Unidos y México, estas potencias continentales se preparan para buscar el boleto a la gran final en Nueva Jersey.

Football's Coming Home?

Inglaterra ratificó su candidatura al liderar invicta el Grupo L con 7 puntos, producto de dos victorias, un empate, 6 goles a favor y 2 en contra. En los octavos de final, silenciaron el Estadio Ciudad de México al vencer dramáticamente 3-2 al local, en un choque de alta tensión marcado por sufrir la expulsión de Jarell Quansah en el minuto 54 de juego.

En cuartos de final en el Estadio Miami de Florida, remontaron y vencieron 2-1 en la prórroga a Noruega. Jude Bellingham lideró la travesía anotando los dos goles ante los nórdicos, acumulando 6 goles y 1 asistencia en 537 minutos, igualado con el capitán Harry Kane, quien registra 6 goles y 1 asistencia en 627 minutos del torneo.

"Muchachos, otra vez nos volvimos a ilusionar"

La escuadra albiceleste, vigente campeona mundial, avanzó perfecta en el Grupo J sumando 9 puntos con tres victorias consecutivas, 8 goles anotados y solo 1 concedido. En la ronda eliminatoria inicial superó un complejo 3-2 en prórroga contra Cabo Verde en Miami, antes de batir 3-2 a Egipto en octavos de final disputados en el repleto Estadio Atlanta.

En cuartos en el Estadio Kansas City de Misuri, Argentina doblegó 3-1 a Suiza en la prórroga con tantos de Alexis Mac Allister al minuto 10, Julián Álvarez al 112 y Lautaro Martínez al 120+1. Su emblema, Lionel Messi, comanda magistralmente al plantel registrando 8 goles y 1 asistencia en 608 minutos sobre el césped norteamericano.

Allez les Bleus! Allez les Champions!

Les Bleus dominaron con autoridad absoluta el Grupo I obteniendo 9 unidades perfectas con 10 goles marcados y únicamente 2 encajados. La jerarquía del subcampeón de 2022 reapareció intacta en los octavos de final, ronda en la que eliminaron por 1-0 a Paraguay en el Estadio Filadelfia, conteniendo con oficio el ímpetu físico del combinado sudamericano.

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El pase semifinalista de los galos se selló en el Estadio Boston de Foxborough al batir convincentemente 2-0 a Marruecos. Kylian Mbappé brilla como líder absoluto con 8 goles y 3 asistencias en 563 minutos, apoyado por Ousmane Dembélé con 4 goles y 2 asistencias, y asistidos por Michael Olise, máximo asistente del torneo con 5 pases en 5 duelos.

¿Llegará la segunda corona ibérica?

España avanzó invicta y con solvencia liderando el Grupo H con 7 unidades, destacando por una línea defensiva invulnerable al firmar 5 goles a favor y 0 en contra. La escuadra ratificó su virtuoso juego asociativo en octavos de final, eliminando a la Portugal de Cristiano Ronaldo con un clínico 1-0 en el Estadio Dallas.

Los cuartos de final exigieron su máxima versión táctica en el Estadio Los Ángeles de Inglewood, derrotando por un ajustado 2-1 a Bélgica. Su baluarte indiscutido ha sido Mikel Oyarzabal, referente ofensivo con 4 goles y 1 asistencia en 519 minutos, complementado con maestría en la medular por Mikel Merino, autor de 2 dianas clave en este torneo.

¿Quiénes lideran la tabla de goleo y asistencias?

El liderato de goleo exhibe una batalla colosal con Kylian Mbappé y Lionel Messi al frente con 8 goles cada uno, seguidos por Erling Haaland con 7 tantos, y Kane y Bellingham con 6 anotaciones. En asistencias, Michael Olise comanda con 5 pases precisos, superando a Brahim Díaz y Bruno Guimarães, quienes registran 4 pases decisivos acumulados.

Una cita histórica en la historia del futbol

Como dato histórico de alta relevancia, esta edición marca apenas la tercera ocasión en la historia de los Mundiales en la que las semifinales reúnen exclusivamente a selecciones campeonas del mundo, un hecho inédito desde Italia 1990. Entre Argentina con 3 títulos, Francia con 2, España con 1 e Inglaterra con 1, los cuatro colosos acumulan un palmarés histórico de 7 coronas globales.

El ecosistema del fútbol espera los vibrantes cruces de semifinales pautados para los días 14 y 15 de julio en Dallas y Atlanta. Con esquemas tácticos depurados, estadísticas sólidas y sus máximas figuras activas, Inglaterra, Argentina, Francia y España prometen duelos históricos en su camino hacia la gran final en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

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