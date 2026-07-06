Mundial 2026: Bélgica destroza el sueño de Estados Unidos con una goleada histórica en Seattle

Bélgica sepultó de forma categórica el sueño de los coanfitriones en el Seattle Stadium al golear 4-1 a Estados Unidos en octavos de final del Mundial 2026. La jerarquía de los Diablos Rojos apagó la intensidad física norteamericana, sellando su boleto a cuartos frente a España con un fútbol práctico y demoledor.

Primer Tiempo

El vendaval europeo inició temprano, al minuto 9', cuando Charles De Ketelaere se anticipó a la zaga y empujó el 1-0 tras una combinación letal. El cotejo sufrió un vuelco físico a los 17 minutos por la lesión de rodilla de Amadou Onana, sustituido por Hans Vanaken al 20.

Los estadounidenses recortaron distancias al minuto 31' gracias a Malik Tillman, cuyo tiro libre se desvió en la barrera descolocando a Thibaut Courtois. No obstante, la alegría local duró poco; sesenta segundos después, De Ketelaere aprovechó el desconcierto defensivo inmediato para firmar su doblete con un certero tiro cruzado decretando el 2-1.

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Segundo Tiempo

En el complemento, Mauricio Pochettino ingresó a Giovanni Reyna por Sergiño Dest buscando mayor volumen ofensivo. Sin embargo, el golpe de gracia belga llegó al 57, cuando Vanaken capitalizó un costoso error del guardameta Matt Freese anotando el 3-1. Sebastian Berhalter sustituyó de inmediato a un opaco Christian Pulisic al 58.

Bélgica refrescó su letal ataque al minuto 66 introduciendo al potente Romelu Lukaku y Jérémy Doku por De Ketelaere y Dodi Lukébakio. Los norteamericanos intentaron reaccionar enviando a Ricardo Pepi por Tyler Adams al minuto 71, pero el ordenado mediocampo europeo bloqueó con solvencia cada transición rápida de los locales.

El cierre trajo los ingresos de Saelemaekers y Axel Witsel para congelar las acciones. En el descuento, al minuto 90+3, Lukaku sentenció la goleada firmando el 4-1 definitivo tras una contra fulminante. Estados Unidos cayó eliminado ante su gente frente a una escuadra belga implacable que ejecutó catorce remates directos.

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