Mundial 2026: España echa a Portugal con gol de último minuto y consuma el cruel adiós de CR7

El Estadio de Dallas atestiguó un desenlace tan épico como desgarrador en los octavos de final del Mundial 2026. España avanzó con un triunfo 1-0 sobre Portugal, dictando el trágico desenlace de la trayectoria mundialista de Cristiano Ronaldo. El astro luso, inmóvil con las manos en la cadera, contuvo a duras penas el llanto ante una Furia Roja que penalizó el parpadeo defensivo en el epílogo del tiempo regular por obra de Mikel Merino.

Un planteamiento totalmente cerrado

Dentro del riguroso planteamiento táctico inicial, la escuadra de Portugal manejó con criterio su clásico esquema 4-2-3-1 y generó la primera gran aproximación de peligro al minuto 13. El capitán Cristiano Ronaldo recibió un preciso pase filtrado por el sector derecho del área grande, controló con su habitual solvencia y sacó un potente disparo cruzado que obligó al guardameta Unai Simón a estirarse extraordinariamente para mandar el esférico a córner, encendiendo el júbilo en la grada.

La respuesta española mediante su dibujo 4-1-2-3 llegó al minuto 18, cargada de vértigo y profundidad. Tras un servicio comprometido de Bruno Fernandes hacia Nuno Mendes que la zaga blanca interceptó, España armó una veloz contra: Lamine Yamal ensayó un remate colocado que Diogo Costa repelió con seguridad. Segundos después, Álex Baena empalmó un potente derechazo desde la frontal que el arquero portugués desvió de manera monumental al tiro de esquina, sellando un equilibrado 0-0 al descanso.

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Merino, el héroe; CR7 se despide de la Copa del Mundo

En la segunda mitad la tensión estratégica escaló notablemente sobre el engramado. Al minuto 51, Pedro Neto desbordó agresivamente por el carril derecho enviando un centro rasante muy peligroso, pero Ronaldo llegó milésimas de segundo tarde al poste lejano. Roberto Martínez buscó variantes enviando a Nélson Semedo por Mendes al minuto 55, sumando posteriormente modificaciones tácticas al 70 con los ingresos de Diogo Dalot y Rafael Leão en sustitución de João Cancelo y João Félix.

Luis de la Fuente refrescó su esquema sustituyendo a Baena por Ferran Torres al 74, incorporando luego a Fabián Ruiz y Mikel Merino al 84. La recompensa definitiva brotó en el minuto 91; tras una falta sobre Rodri ejecutada con astuta rapidez, Torres asistió filtrando el esférico por el callejón izquierdo hacia Merino, quien batió cruzado a Costa marcando el agónico 1-0.

Los instantes finales derrocharon drama junto a la amonestación de Renato Veiga. Al minuto 96, Francisco Conceição centró y Bernardo Silva cabeceó desviado sobre el travesaño. El silbatazo final de Anthony Taylor selló la dolorosa eliminación lusa; España avanza merecidamente a cuartos y Cristiano Ronaldo se despide eternamente de los Mundiales.

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