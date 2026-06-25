Mundial 2026: Ecuador firma una gesta heroica al remontar y vencer 2-1 a Alemania en Nueva York

El New York New Jersey Stadium de East Rutherford albergó una batalla antológica en la tercera jornada del Grupo E del Mundial 2026, midiendo a dos potencias con realidades opuestas.

El combinado alemán llegó con la absoluta tranquilidad de tener asegurada su presencia en los dieciseisavos de final tras encadenar victorias consecutivas ante Curazao y Costa de Marfil. En contraste, la Selección de Ecuador arribó con la soga al cuello y la obligación imperiosa de ganar, arrastrando una dolorosa derrota frente a los marfileños y un amargo empate sin goles contra el conjunto curazaleño.

Primer Tiempo

El pitazo inicial trajo un golpe devastador para la planificación sudamericana. Apenas corría el primer minuto cuando Leroy Sané aprovechó un parpadeo en la zaga tricolor para batir a Hernán Galíndez con un tiro raso y milimétrico. Aquel gol tempranero parecía liquidar anímicamente a los dirigidos por Sebastián Beccacece, pero la escuadra andina reaccionó con una valentía conmovedora, adelantando líneas de inmediato y disputando cada balón dividido con intensidad.

La recompensa llegó al 8' gracias a un destello de Pedro Vite, quien habilitó con finura a Nilson Angulo, para que este sacara un derechazo letal desde fuera del área grande, venciendo a Manuel Neuer. Pese a que Alemania controló la posesión mediante el talento de Jamal Musiala, Ecuador equilibró el trámite con quince recuperaciones cruciales, yéndose al vestuario con el empate uno a uno y amonestaciones para Piero Hincapié y Aleksandar Pavlović.

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Segundo Tiempo

En el complemento, la pizarra de Nagelsmann introdujo a Angelo Stiller buscando dinamismo, mientras el VAR mantenía las pulsaciones al límite tras revisar una jugada de penal al 47' sobre Leroy Sané. La fricción aumentó y Alan Franco vio la cartulina amarilla, forzando los oportunos ingresos de Kevin Rodríguez y Ángelo Preciado. Las variantes germanas de Deniz Undav y Malick Thiaw no bastaron para romper la férrea muralla defensiva impuesta por el central Willian Pacho.

El momento cumbre de la tarde aconteció en el minuto setenta y seis. Gonzalo Plata protagonizó una galopada memorable y, con una definición soberbia que combinó clase y potencia, infló las redes decretando el definitivo dos por uno. Los cambios finales de Beccacece, replegando al equipo con Félix Torres, blindaron un triunfo histórico que se defendió con alma y vida hasta el silbatazo de la victoria.

Moisés Caicedo fue el baluarte absoluto de Ecuador por su despliegue físico, mientras Leroy Sané destacó en la visita por su desequilibrio. Con este resultado trascendental, la Tri sella una clasificación heroica a dieciseisavos junto a Alemania, manteniendo vivo el gran sueño en este emocionante certamen mundialista.

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