¿Por qué abrazas a desconocidos cuando México anota gol? Esto pasa en tu cerebro

El partido está a punto de terminar y los equipos van empatados; el balón vuela por los aires mientras los jugadores esquivan al rival y lo pasan a compañeros; poco a poco se acercan a la portería contraria, la tensión sube y de un momento a otro: ¡Gol! ¡México gana! Como forma de celebrar, se abraza a familiares e inclusive a desconocidos de vez en cuando. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Existe alguna explicación? ¡Vamos a descubrirlo!

¿Qué sucede en el cerebro?

Al ver un juego de la Copa Mundial en la televisión o en el estadio, se puede sentir la emoción y la expectativa detrás de ambas selecciones, y cada vez que se anota un gol, todos celebran con gritos de emoción, inclusive las personas que generalmente no siguen el fútbol.

Por lo general, esto se asocia a la pasión hacia dicho deporte, pero esto tiene un motivo biológico y social que va más allá de la pasión.

De acuerdo a expertos, al espectar cualquier tipo de competición, el cerebro crea expectativas hacia el equipo o jugadores de su elección; una vez que se acerca un momento de tensión (como un posible gol), la producción de cortisol y de noradrenalina se dispara por los cielos, hasta que llega esa anotación esperada .

Es en ese preciso instante en el que el sistema de recompensas se activa, se corta la producción de cortisol y se liberan sustancias como la dopamina (químico relacionado con el placer y la satisfacción) y la oxitocina (compuesto químico relacionado con la formación de vínculos sociales), provocando ese estallido de alegría que te hace querer abrazar a alguien.

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La cultura mexicana y su rol

El factor biológico no es el único existente, ya que el factor social y la cultura del mexicano tienen un rol importante en este tipo de interacciones.

Es bien sabido que la cultura de la unión corre por las venas del mexicano, recibiendo a gente desconocida como si fuera familia y celebrando juntos como si fueran amistades longevas; una tradición que une a todos y fortalece el sentimiento de comunidad , por lo menos por algunos segundos, la misma tradición que provoca que la emoción se multiplique y se propague por todo el lugar en donde se encuentre.

La combinación de estos elementos puede emocionar a cualquiera, inclusive a personas ajenas al fútbol: esto se explica con el hecho de que el humano es un ser social; por ende, es normal que el cerebro adopte y replique comportamientos de un grupo cercano .