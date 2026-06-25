¿Por qué abrazas a desconocidos cuando México anota gol? Esto pasa en tu cerebro

(Canva)
El partido está a punto de terminar y los equipos van empatados; el balón vuela por los aires mientras los jugadores esquivan al rival y lo pasan a compañeros; poco a poco se acercan a la portería contraria, la tensión sube y de un momento a otro: ¡Gol! ¡México gana! Como forma de celebrar, se abraza a familiares e inclusive a desconocidos de vez en cuando. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Existe alguna explicación? ¡Vamos a descubrirlo!
¿Qué sucede en el cerebro?
Al ver un juego de la Copa Mundial en la televisión o en el estadio, se puede sentir la emoción y la expectativa detrás de ambas selecciones, y cada vez que se anota un gol, todos celebran con gritos de emoción, inclusive las personas que generalmente no siguen el fútbol.
Por lo general, esto se asocia a la pasión hacia dicho deporte, pero esto tiene un motivo biológico y social que va más allá de la pasión.
De acuerdo a expertos, al espectar cualquier tipo de competición, el cerebro crea expectativas hacia el equipo o jugadores de su elección; una vez que se acerca un momento de tensión (como un posible gol), la producción de cortisol y de noradrenalina se dispara por los cielos, hasta que llega esa anotación esperada.
Es en ese preciso instante en el que el sistema de recompensas se activa, se corta la producción de cortisol y se liberan sustancias como la dopamina (químico relacionado con el placer y la satisfacción) y la oxitocina (compuesto químico relacionado con la formación de vínculos sociales), provocando ese estallido de alegría que te hace querer abrazar a alguien.
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La cultura mexicana y su rol
El factor biológico no es el único existente, ya que el factor social y la cultura del mexicano tienen un rol importante en este tipo de interacciones.
Es bien sabido que la cultura de la unión corre por las venas del mexicano, recibiendo a gente desconocida como si fuera familia y celebrando juntos como si fueran amistades longevas; una tradición que une a todos y fortalece el sentimiento de comunidad, por lo menos por algunos segundos, la misma tradición que provoca que la emoción se multiplique y se propague por todo el lugar en donde se encuentre.
La combinación de estos elementos puede emocionar a cualquiera, inclusive a personas ajenas al fútbol: esto se explica con el hecho de que el humano es un ser social; por ende, es normal que el cerebro adopte y replique comportamientos de un grupo cercano.
«Somos muy de ‘tu casa es mi casa’. Entonces recibimos a la gente con alegría, apapacho y con muchas ganas de compartir eso contigo». Destacó la psicoterapeuta experta Nancy Trevethan.