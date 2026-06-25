Mundial 2026: ¿Cuáles serían los posibles rivales de México en dieciseisavos de final?

Con la victoria sobre República Checa, la Selección Mexicana de Javier Aguirre aseguró su lugar en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Ahora espera rival, a la espera de los resultados que cerrarán la fase de grupos y definirán su siguiente cruce.

Gracias a este resultado, el combinado nacional alcanzó un objetivo nunca antes visto en un Mundial disputado por México, al sumar sus tres primeros triunfos y llegar a nueve puntos; a ello se añade una diferencia de goles de seis a favor y cero en contra, que redondea la actuación en la fase de grupos.

Posibles rivales de México en dieciseisavos de final

El 'Tri' tendrá que esperar a que concluya la tercera jornada de la fase de grupos para conocer a su rival. Esto se debe a que, en esta edición con 12 sectores, avanzan los dos primeros lugares y los ocho mejores terceros, lo que mantiene abierta la definición del cruce.

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) elaboró una matriz con 495 combinaciones posibles para determinar los emparejamientos, tomando en cuenta todos los criterios de desempate entre los terceros lugares. Por ello, el rival de México puede salir de los grupos B, C o F, entre otros; hasta ahora, las opciones más probables son Escocia, Bosnia y Herzegovina o Suecia.

¿Cuándo conocerá México su rival y a qué hora es el próximo partido?

El rival se conocerá hasta que concluya la jornada del sábado 27 de junio, por lo que el partido ante República Checa tuvo un peso particular para jugadores que no habían tenido participación, como Mateo Chávez, Guillermo Martínez y Guillermo Ochoa, además de servir para recuperar a César Montes, quien regresó tras cumplir la suspensión derivada de su expulsión frente a Sudáfrica.

Aun sin conocer a su oponente, el equipo tres veces anfitrión del torneo más importante de selecciones ya tiene claro que su duelo de dieciseisavos de final se disputará en el Estadio Ciudad de México, el martes 30 de junio a las 11:00 horas.

Para el conjunto nacional, será crucial llegar en óptimas condiciones para aspirar a colocarse entre las mejores 16 selecciones, en caso de avanzar de ronda, en una edición que marca la primera ocasión en que la fase de eliminación directa con 32 equipos se disputa en un Mundial.