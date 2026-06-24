Mundial 2026: Bosnia derrota por 3-1 a Qatar en Seattle y mantiene viva la fe de clasificar

Bosnia-Herzegovina y Qatar se enfrentaron hoy en el Seattle Stadium por la tercera jornada del Grupo B de la Copa Mundial 2026, un duelo crucial donde ambos combinados llegaron obligados tras sumar apenas un punto. Los europeos venían de caer 4-1 ante Suiza, mientras que los asiáticos arrastraban una dura derrota por 6-0 contra Canadá, dejándolos al borde de la eliminación matemática.

Primer Tiempo

Desde el pitazo inicial, el esquema 4-4-2 de Bosnia, dirigido por Sergej Barbarez, dominó la posesión con un 59% de control. Ivan Šunjić e Ivan Bašić comandaron los hilos en el mediocampo, generando constantes remates que inquietaron al portero qatarí Mahmud Abunada, quien tuvo que emplearse a fondo para evitar la caída de su arco ante la presión.

La recompensa europea llegó al minuto 29', cuando Kerim Alajbegović aprovechó una asistencia de Bašić para marcar un golazo. Cinco minutos después, un centro de Edin Džeko se desvió en Sultan Al-Brake para un autogol que puso el 2-0. No obstante, Qatar reaccionó al 42' con Hassan Al-Haydos, acortando distancias tras pase de Edmilson Junior.

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Segundo Tiempo

En la parte complementaria, ambos estrategas movieron sus piezas buscando refrescar sus líneas. Sergej Barbarez dio ingreso a Amar Memić y Benjamin Tahirović, conteniendo la reacción de una escuadra qatarí que, bajo el esquema 4-3-3 de Julen Lopetegui, adelantó líneas de forma peligrosa guiada por el desequilibrio constante del atacante Akram Afif.

El cansancio hizo mella en Qatar tras la amonestación de Ahmed Fathy al 78' y los cambios tácticos desesperados. Bosnia capitalizó los espacios y en el minuto 80', el recién ingresado Ermin Mahmić decretó el 3-1 definitivo tras resolver una gran jugada colectiva, sellando así tres puntos de oro que sentenciaron las aspiraciones qataríes.

Alajbegović fue el jugador más destacado por Bosnia por su aporte ofensivo, mientras que Al-Haydos lideró con pundonor el ataque qatarí. Con este resultado, Bosnia asegura el tercer puesto del grupo esperando avanzar de ronda como uno de los mejores terceros, mientras que Qatar queda oficialmente eliminada de la Copa del Mundo 2026.

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