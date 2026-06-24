México vs Chequia: ¿Cómo y dónde ver GRATIS el partido del Mundial 2026?

La fiebre de la Copa Mundial no ha cesado y los dieciseisavos de final se sienten muy cerca, pero la fase de grupos aún no ha concluido, por lo que ahora es el turno de Chequia para enfrentarse contra el equipo mexicano, quienes apuntan a terminar de la mejor forma posible. ¿Cuándo y a qué hora empezará el juego? ¿Dónde se podrá ver de forma gratuita? ¡Aquí te lo mostraremos!

Narodný tím contra el Tricolor

Después de su victoria contra la República de Corea y el equipo de Sudáfrica, la selección mexicana entrará a la cancha con sed de victoria, queriendo mantener una puntuación perfecta para su ascenso a dieciseisavos de final, a pesar de que su pase ya está asegurado al seguir a la cabeza del Grupo A.

Viendo la otra cara de la moneda, la selección de la República Checa se encuentra luchando por mantenerse dentro del torneo.

Después de una derrota amarga contra Corea del Sur con una puntuación de 2-1 y un empate contra el país africano (1-1), el equipo no dudará en atacar a México con todo su arsenal para seguir en pie.

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¿Cuándo y dónde se podrá ver el juego?

El día miércoles 24 de junio de 2026 se llevará a cabo el juego entre la República Checa y los Estados Unidos Mexicanos a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Este enfrentamiento será transmitido de forma gratuita en el Canal 5, en Azteca 7 y en el Canal 9 en el caso de la televisión abierta .

Por otro lado, se podrá visualizar gratis en la web mediante la app de Azteca Deportes y la página de TV Azteca .

También será posible ver el juego en TUDN y en Vix en su paquete del Mundial; sin embargo, se necesitará desembolsar un poco de dinero para ambos servicios.