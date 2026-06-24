Mundial 2026: Marruecos despierta a tiempo para vencer a Haití y avanzar a dieciseisavos

El Estadio Atlanta albergó un vibrante compromiso por la tercera jornada del Grupo C de la Copa del Mundo 2026 entre Marruecos y Haití. Los Leones del Atlas llegaron buscando sellar su clasificación tras empatar ante Brasil y vencer a Escocia, mientras el combinado caribeño arribó ya eliminado del torneo luego de cosechar dos derrotas consecutivas.

Primer Tiempo

Las acciones iniciaron con una sorpresa mayúscula al minuto 9', cuando un desafortunado autogol del arquero Yassine Bounou adelantó a los haitianos. Marruecos asimiló el golpe e intensificó la presión con su esquema 4-2-3-1, encontrando la recompensa al minuto 38' mediante una soberbia definición de Achraf Hakimi que fue ratificada por el VAR.

Haití demostró valentía y recuperó la ventaja al minuto 42' gracias a un certero remate del delantero Wilson Isidor. Sin embargo, justo antes del descanso, en el tiempo añadido de la primera mitad (45'+1), Ismael Saibari capitalizó una gran jugada colectiva para decretar el emocionante 2-2 con el que ambas escuadras se marcharon a los vestuarios.

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Segundo Tiempo

En la segunda mitad, el estratega marroquí movió sus piezas e ingresó a Soufiane Rahimi buscando mayor dinamismo, mientras Haití respondió sustituyendo a Ruben Providence por Duckens Nazon. La insistencia de los Leones del Atlas quebró la resistencia caribeña al minuto 77', momento en que el propio Rahimi aprovechó un rebote en el área para colocar el 3-2.

Haití sufrió la amonestación de Johny Placide por protestas, mermando su concentración defensiva. Al minuto 88', el recién ingresado Gessime Yassine sentenció el partido firmando el 4-2 definitivo tras una transición rápida validada por el VAR. Sobre el cierre, Josué Casimir recibió tarjeta amarilla, sepultando las últimas esperanzas de un combinado haitiano que batalló con enorme dignidad.

Los jugadores más valiosos fueron Achraf Hakimi por Marruecos, gracias a su liderazgo, y Wilson Isidor por Haití debido a su combatividad ofensiva. Tras este resultado, Marruecos asegura su clasificación a la ronda de dieciseisavos de final de la cita mundialista, mientras que Haití rompe filas pensando en sus futuros compromisos dentro de la Concacaf.

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