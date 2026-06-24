Mundial 2026: Suiza ruge en Vancouver; vence 2-1 a Canadá y se adueña del liderato de grupo

En el majestuoso estadio BC Place de Vancouver, Canadá y Suiza cerraron la emocionante jornada tres del Grupo B del Mundial 2026. Ambas escuadras llegaron invictas con cuatro puntos tras un sólido arranque, destacando la goleada canadiense por 6-0 ante Catar. El liderato del sector estaba en juego frente a una afición local totalmente entregada.

Primer Tiempo

Suiza impuso condiciones temprano con un sorpresivo 72% de posesión de balón. Al minuto 11', Breel Embolo ejecutó un disparo a quemarropa que el guardameta Maxime Crépeau atajó con el pecho; en el contrarremate, el valiente zaguero canadiense Derek Cornelius bloqueó de forma milagrosa el tiro de Johan Manzambi, manteniendo el cero de manera agónica.

Los dirigidos por Jesse Marsch equilibraron el trámite mediante una presión colectiva asfixiante sobre Granit Xhaka. Los ánimos se encendieron en el minuto 31' tras una dura infracción que generó empujones, provocando amonestaciones directas para Larin y Xhaka. Tras este fuerte lapsus de fricción, las selecciones se marcharon al descanso con un justo empate sin goles.

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Segundo Tiempo

El complemento trajo los ansiados goles helvéticos. Al minuto 46', Rubén Vargas firmó el 1-0 fusilando a Crépeau tras un brillante centro de Manzambi. Diez minutos después, al 57', Johan Manzambi duplicó la ventaja suiza al definir un pase de Embolo con un tiro raso que pasó por debajo del portero local ante la incredulidad defensiva.

Marsch movió el banquillo norteamericano con un triple cambio rápido y el ingreso posterior de Promise David. El revulsivo funcionó al minuto 76', cuando David anotó el descuento 2-1 con un potente derechazo certero. Murat Yakin contuvo el vendaval canadiense metiendo a Silvan Widmer y Michel Aebischer, asegurando el orden táctico definitivo hasta el silbatazo final.

Manzambi fue el mejor suizo por su desequilibrio absoluto, mientras que David brilló por su contundencia canadiense. Con el triunfo 2-1, Suiza amarra el liderato del grupo con siete puntos y jugará dieciseisavos en Vancouver el 2 de julio; Canadá clasifica como segundo con cuatro unidades y viajará a Los Ángeles para su llave el 28 de junio.

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