Mundial 2026: ¿Se les 'chispoteó'? Marca filtra titularidad de Guillermo Ochoa ante Chequia

Una publicación realizada por un patrocinador oficial encendió los reportes sobre la portería de la Selección Mexicana para el compromiso de este miércoles frente a la República Checa. La reconocida marca de cerveza Michelob Ultra difundió un mensaje en sus redes sociales que insinúa de forma directa la titularidad del guardameta Guillermo Ochoa.

El socio comercial de la Copa del Mundo compartió un video conmemorativo acompañado de un texto que afirma "el regreso de una leyenda" al terreno de juego. Dicha publicación celebra los veinte años de trayectoria del arquero en torneos internacionales, lo cual desató múltiples reacciones inmediatas por parte de los aficionados.

El conjunto local cerrará la actividad de la fase de grupos a las 19:00 horas en el Estadio Azteca de la capital mexicana. Al tener completamente asegurado el liderato del Grupo A y la clasificación a los dieciseisavos de final, el cuerpo técnico contemplaba realizar modificaciones para otorgar descanso al plantel.

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¿Qué dijo Javier Aguirre sobre Ochoa?

Durante la última rueda de prensa, el entrenador Javier Aguirre declinó confirmar la alineación definitiva y solicitó de manera expresa no recibir más preguntas sobre el experimentado arquero. Aguirre enfatizó que las elecciones de los futbolistas titulares corresponden estrictamente a las necesidades tácticas evaluadas en las sesiones de entrenamiento previas.

Por otro lado, el director técnico del seleccionado checo, Miroslav Koubek, externó públicamente su absoluto respeto hacia la figura deportiva del arquero nacional. El seleccionador visitante comentó que su presencia en el enfrentamiento de hoy resultaría una distinción idónea a su carrera, deslindándose de cualquier decisión ajena a su cargo.

De concretarse su aparición definitiva en la oncena titular, Ochoa registraría actividad oficial en su cuarto torneo mundial de seis llamados recibidos. En las dos jornadas previas de la actual competencia internacional, el arco nacional estuvo resguardado de forma constante por el guardameta de las Chivas de Guadalajara, Raúl 'Tala' Rangel.

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