Mundial 2026: Hey Jude! Con un soberbio doblete de Bellingham, Inglaterra vuela a semifinales

Las potentes selecciones de Inglaterra y Noruega protagonizaron un vibrante choque en el abarrotado Estadio Miami, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El combinado de los Tres Leones se plantó en esta antesala tras eliminar sufridamente a México por 3-2, mientras que el aguerrido cuadro nórdico arribó haciendo historia pura tras despachar sorpresivamente al pentacampeón Brasil por 2-1 en la ronda anterior.

Los 'Vikingos' inauguraron el marcador, pero...

Inglaterra dominó tácticamente la posesión desde el arranque mediante las transiciones asociativas de Declan Rice y Bukayo Saka en territorio rival. Pese al asfixiante agobio inglés, Noruega rompió toda lógica al minuto 36' cuando Andreas Schjelderup, aprovechando su segunda titularidad del torneo, impactó un potente remate cruzado que rebotó con violencia en el poste derecho antes de besar la red, silenciando por completo a la afición británica.

Justo antes del descanso llegó la ansiada paridad en una polémica acción fortuita. Un despeje pegó directamente en el cable de la cámara aérea y cayó muerto en Elliot Anderson; la jugada continuó y este habilitó magistralmente a Jude Bellingham. El astro del Real Madrid irrumpió con una potencia descomunal en el área, definiendo exquisitamente con un tiro raso y esquinado pegado al poste lejano de Ørjan Nyland para dictaminar el 1-1.

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Durante el exigente complemento, Jordan Pickford se vistió de superhéroe al salvar monumentales aproximaciones, incluyendo un soberbio cabezazo letal de Erling Haaland. Al 56', Torbjørn Heggem marcó el segundo noruego tras un córner, pero el VAR intervino justamente anulando la acción por una falta previa del atacante del Manchester City. La paridad física extrema obligó a ambos estrategas a realizar oportunas sustituciones estratégicas, sellando el tiempo regular con un dramático empate.

Hey Jude, don't make it bad

El primer lapso del tiempo extra arrancó con gloria absoluta para los ingleses. Al minuto 93, Jude Bellingham exhibió su excelsa categoría internacional: tras recibir el balón en la frontal, desparramó a su marcador con un majestuoso amague de cintura y sacó un bombazo teledirigido directo al ángulo superior derecho, completando su doblete y clavando el valioso 2-1 en medio de la euforia general británica.

En la parte final de la prórroga, Noruega bombardeó insistentemente el área rival buscando la estatura de Haaland, topando siempre contra la sólida muralla comandada por John Stones. Al minuto 101, el VAR invalidó correctamente un penal decretado a favor de Inglaterra, añadiendo un dramatismo total que perduró hasta el silbatazo de conclusión, consagrando la clasificación de los Tres Leones a la semifinal donde esperarán al vencedor entre Argentina y Suiza.

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