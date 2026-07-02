Mundial 2026: La árbitra Katia Itzel García será cuarta oficial en el Argentina vs Cabo Verde

Katia Itzel García volverá a escena este viernes 3 de julio como cuarta oficial en el Argentina vs Cabo Verde, duelo de Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 que se disputará en el Estadio Miami. La designación fue confirmada por la FIFA y representa la quinta aparición de la silbante mexicana en el torneo, un indicador claro de la confianza que el organismo ha depositado en su desempeño.

Reconocimiento por su gran actuación

La árbitra tricolor llega a esta instancia tras un recorrido sólido en la fase de grupos y en su debut como central en el Túnez vs Países Bajos, donde mostró orden, criterio y buena gestión del ritmo del partido. Aunque ahora regresa a su rol como cuarta oficial, su presencia en la ronda de eliminación directa confirma que su actuación previa ha sido evaluada positivamente por la comisión arbitral.

En Miami, García trabajará junto al cuerpo arbitral encabezado por el canadiense Drew Fischer, acompañado por Micheal Barwegen y Lyes Arfa como asistentes. La mexicana tendrá a su cargo el control de las bancas, la administración de sustituciones y el apoyo operativo en un encuentro que promete tensión desde el primer minuto. Sandra Ramírez, también mexicana, fue designada como asistente de reserva, reforzando la presencia nacional en esta fase del torneo.

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Un partido de alto voltaje

El partido enfrenta a una Argentina que llega con paso perfecto tras vencer a Argelia, Austria y Jordania, y con Lionel Messi como máximo goleador del certamen con seis tantos. La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, busca defender el título conquistado en Qatar 2022 y avanzar a los Octavos de Final.

Cabo Verde, por su parte, se ha convertido en una de las sorpresas del Mundial. Su clasificación a esta ronda obliga a Argentina a no confiarse, pues el equipo africano ha mostrado orden defensivo y capacidad para competir en partidos cerrados. El ganador enfrentará al vencedor del Australia vs Egipto.

Para Katia Itzel, el duelo representa otra oportunidad de consolidarse en la élite arbitral. Su continuidad en designaciones de alto perfil confirma que su preparación, criterio y consistencia la mantienen como una de las figuras más destacadas del arbitraje mexicano en la Copa del Mundo.

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