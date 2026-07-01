¡Inglaterra es el rival! Los mejores memes del pase de México a octavos del Mundial 2026

Tras la derrota de la República del Congo contra Inglaterra, ahora este último consigue entrar a los octavos de final y en el próximo partido se enfrentará contra la selección mexicana.

Este miércoles 1 de julio, Inglaterra derrotó a RD del Congo 2-1 y aseguró su lugar en octavos de final; este domingo 5 de julio se enfrentará a la selección de México, que el pasado martes venció a Ecuador 2-0.

También te puede interesar: Mundial 2026: México, ¡a octavos!

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al conocer el oponente de México?

Aunque el equipo mexicano está dirigido por Javier Aguirre, los mexicanos conocen el nivel de jugadores que tiene Inglaterra; es por eso que los memes en redes sociales no se hicieron esperar antes del partido del domingo donde se disputará el campeonato para pasar a cuartos de final.

Cabe mencionar que el equipo mexicano buscará llegar a su sexto partido en la Copa Mundial.

También te puede interesar: ¿El gol que hizo temblar al Azteca? Así fue registrado por sismógrafos el tanto de Quiñones ante Ecuador

Memes del partido previo de México contra Inglaterra