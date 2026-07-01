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¡Inglaterra es el rival! Los mejores memes del pase de México a octavos del Mundial 2026

Inglaterra es el siguiente rival de México en el Mundial 2026 y los mexicanos reaccionaron con memes al próximo partido; aquí te los presentamos.

¡Inglaterra es el rival! Los mejores memes del pase de México a octavos del Mundial 2026

¡Inglaterra es el rival! Los mejores memes del pase de México a octavos del Mundial 2026

SANDRA VENEGAS
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Tras la derrota de la República del Congo contra Inglaterra, ahora este último consigue entrar a los octavos de final y en el próximo partido se enfrentará contra la selección mexicana.

Este miércoles 1 de julio, Inglaterra derrotó a RD del Congo 2-1 y aseguró su lugar en octavos de final; este domingo 5 de julio se enfrentará a la selección de México, que el pasado martes venció a Ecuador 2-0.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales al conocer el oponente de México?

Aunque el equipo mexicano está dirigido por Javier Aguirre, los mexicanos conocen el nivel de jugadores que tiene Inglaterra; es por eso que los memes en redes sociales no se hicieron esperar antes del partido del domingo donde se disputará el campeonato para pasar a cuartos de final. 


Cabe mencionar que el equipo mexicano buscará llegar a su sexto partido en la Copa Mundial.


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Memes del partido previo de México contra Inglaterra










               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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