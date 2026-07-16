Mundial 2026: ¿La 'mala suerte' de Mick Jagger eliminó otra vez a Inglaterra?

Inglaterra volvió a quedarse a un paso de disputar una final de Copa del Mundo y, mientras algunos buscan responsables en la cancha, las redes sociales ya encontraron a su principal “culpable”: Mick Jagger.

Sí, el vocalista de The Rolling Stones estuvo presente en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para observar la semifinal entre Inglaterra y Argentina, partido que terminó con victoria albiceleste por 2-1 y la eliminación del conjunto británico.

Su aparición en las tribunas no pasó desapercibida. Apenas las cámaras mostraron al cantante, varios aficionados ingleses comenzaron a recordar una de las leyendas urbanas más famosas de los Mundiales: la supuesta “mala suerte de Mick Jagger”.

Y es que el músico tiene un historial poco alentador cuando acude a apoyar personalmente a los Tres Leones en partidos de eliminación directa.

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¿De dónde viene la “maldición”?

Uno de los primeros episodios señalados ocurrió en Francia 1998, cuando Jagger estuvo en el estadio durante el duelo entre Inglaterra y Argentina. Aquel encuentro terminó empatado 2-2, pero los ingleses fueron eliminados en penales después de la recordada expulsión de David Beckham.

La historia continuó en Alemania 2006, con la derrota frente a Portugal en cuartos de final; después llegó Sudáfrica 2010, cuando Alemania goleó 4-1 a Inglaterra con el cantante observando desde las tribunas.

En Rusia 2018, Mick Jagger asistió a la semifinal contra Croacia. Inglaterra comenzó ganando, pero terminó derrotada 2-1 en tiempos extra, resultado que alimentó todavía más la superstición.

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Por un momento parecía que la “mala suerte” había terminado

Durante el Mundial 2026, Jagger apareció también en el partido de cuartos de final contra Noruega. Los aficionados temieron lo peor, pero Inglaterra ganó 2-1 y avanzó a semifinales, por lo que parecía que la famosa maldición finalmente había sido rota.

La tranquilidad les duró poco...

Cuatro días después, el cantante volvió a ocupar un lugar en las tribunas, ahora contra Argentina. Inglaterra tomó ventaja con un gol de Anthony Gordon, pero la Albiceleste reaccionó y remontó el encuentro para dejar fuera a los británicos.

Así, de seis partidos mundialistas de eliminación directa de Inglaterra relacionados con la presencia de Jagger, Argentina 1998, Portugal 2006, Alemania 2010, Croacia 2018, Noruega 2026 y Argentina 2026, los ingleses fueron eliminados en cinco.

Eso representa una “efectividad” del 83 por ciento para la mala suerte, aunque evidentemente se trata únicamente de una coincidencia y no de una estadística deportiva seria.

Pero después de otra eliminación dolorosa, quizá la Federación Inglesa debería comenzar a regalarle boletos para los partidos… de sus rivales.