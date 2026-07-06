Mundial 2026: 'Me despido de la Selección', Javier Aguirre da el timón de México a Rafa Márquez

México amaneció con la resaca de una eliminación que duele por forma y contexto. Javier Aguirre, fiel a su estilo frontal, asumió toda la responsabilidad tras el 2-3 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. “Hoy fui yo quien perdió el partido”, dijo el técnico, visiblemente golpeado por un desenlace que apagó la ilusión de un país que llenó el Estadio Ciudad de México durante cinco partidos inolvidables.

El análisis del 'Vasco' fue quirúrgico: México cometió tres errores puntuales ante un rival que no perdona. Un doblete de Jude Bellingham y un penal convertido por Harry Kane marcaron la diferencia en un duelo donde el Tri generó 20 tiros, pero careció de precisión en los momentos clave. “Nos equivocamos tres veces y lo pagamos caro; ante Inglaterra debes hacerlo todo perfecto”, reconoció Aguirre, quien evitó señalar a futbolistas y pidió que toda crítica se dirigiera a él.

México se prepara para un nuevo inicio

La derrota también significó el cierre de ciclo. Aguirre confirmó que este fue su último partido al frente de la Selección Mexicana y que la estafeta pasa a Rafael Márquez, elegido como su sucesor desde el contrato vigente. “Me despido de la Selección, del Estadio Azteca… le di un gran abrazo a Rafael Márquez, que continúe con esto”, declaró el técnico, consciente de que el proyecto debe seguir sin él.

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La transición oficial comenzó en el propio vestidor del Coloso de Santa Úrsula, donde el técnico saliente se despidió afectuosamente con abrazos hacia cada futbolista y garantizó estar a total disposición de Márquez. Este gesto busca otorgar una necesaria continuidad institucional a un ambicioso proyecto deportivo que planea transformar la estructura del balompié azteca a largo plazo.

El adiós de la fiesta mundialista

La dolorosa caída no solo cerró la participación de los coanfitriones, sino que significó el retiro definitivo del histórico guardameta Guillermo Ochoa del fútbol profesional. Además, el encuentro rompió una racha tricolor de 396 minutos de imbatibilidad, desnudando falencias colectivas que el nuevo cuerpo técnico comandado por el 'Káiser' deberá corregir de manera urgente e inmediata.

El futuro inmediato de México bajo la tutela de Márquez exigirá una reestructuración profunda, priorizando consolidar el talento de las jóvenes figuras que emergieron durante esta justa mundialista. El nuevo timonel asume desde hoy la enorme responsabilidad de sanar las heridas de una afición golpeada y trazar el rumbo definitivo hacia una escuadra verdaderamente competitiva con identidad propia.

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