Mundial 2026: México cae con honor ante Inglaterra en unos octavos de final muy dramáticos

El Estadio Ciudad de México atestiguó una noche de tintes épicos y trágicos en los octavos de final del Mundial 2026, donde la Selección Mexicana cayó con honor 2-3 ante Inglaterra tras ciento un minutos de drama puro. El encuentro, retrasado una hora por severas tormentas, rompió el arco invicto de México y desató una batalla táctica de alta tensión, dejando al Tri eliminado frente a su afición en una jornada inolvidable.

Inglaterra y México se dieron con todo

La batalla comenzó ríspida desde el primer segundo, cuando el mediocampista inglés Declan Rice recibió una tarjeta amarilla al minuto uno por una dura entrada. Inglaterra impuso condiciones rápido con su esquema 4-2-3-1, rompiendo la paridad al minuto 36' gracias a un soberbio gol de Jude Bellingham. El volante del Real Madrid silenció el recinto y, apenas dos minutos después, al 38, firmó su doblete con una definición quirúrgica que colocó el doloroso 0-2 en el marcador.

Cuando el panorama lucía devastador para el conjunto local, la rebeldía azteca emergió antes del descanso. Al minuto 42', Julián Quiñones aprovechó una desatención en la zaga británica para mandar el balón al fondo de la red, emocionando a la afición. Con el 1-2, México recuperó el oxígeno y la esperanza, marchándose al vestidor con la sensación de que la hazaña aún era posible.

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Penales que pusieron el partido en tensión

Para el complemento, Aguirre movió sus piezas mandando al terreno a Edson Álvarez por César Montes. Al minuto 53, una revisión del VAR propició la expulsión directa del defensor inglés Jarell Quansah al 54, dejando a los europeos con diez hombres. Sin embargo, cuando los verdes presionaban, un contragolpe fulminante derivó en una pena máxima que Harry Kane canjeó por gol al minuto 60, estableciendo un trágico e inesperado 1-3.

La respuesta mexicana fue volcarse con bravura al frente realizando dos permutas ofensivas simultáneas. Al minuto 67, el videoarbitraje intervino nuevamente por una falta de Kane, quien vio la preventiva; Raúl Jiménez asumió la responsabilidad y anotó con jerarquía el penalti al 69 para dictar el 2-3. El tramo final se convirtió en un manicomio de tarjetas amarillas para Jorge Sánchez, Nico O'Reilly, Johan Vásquez y Jordan Henderson.

Se van con la frente en alto

Ambos estrategas quemaron sus naves con múltiples sustituciones buscando refrescar sus líneas en el desgastante tiempo añadido. A pesar del acoso incesante del Tri y los embates desesperados en el área rival, el silbatazo final del silbante Alireza Faghani sentenció la dolorosa caída. México se despidió de su Copa del Mundo con la frente en alto, cayendo de forma dramática ante una Inglaterra replegada que resistió con uñas y dientes, y que ahora se medirá ante Noruega en los Cuartos de Final.

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