Mundial 2026: Países Bajos consigue una contundente victoria 5-1 sobre Suecia en Houston

En el imponente Houston Stadium, las selecciones de Países Bajos y Suecia chocaron en la segunda jornada del emocionante Grupo F del Mundial 2026. La escuadra neerlandesa llegó a este compromiso con dudas tras empatar 2-2 ante Japón, mientras que el ordenado combinado escandinavo, liderado por Graham Potter, arribó motivado tras golear 5-1 a Túnez en su debut.

Primer Tiempo

El inicio de la Oranje fue completamente arrollador bajo el estricto arbitraje de Michael Oliver. Apenas al minuto 5', un inspirado Cody Gakpo desbordó por la banda izquierda y asistió de forma quirúrgica a Brian Brobbey, quien definió cruzado ante la salida de Kristoffer Nordfeldt. Suecia intentó reaccionar replegándose en bloque bajo, pero la asfixiante presión alta de los dirigidos por Ronald Koeman anuló todo circuito vikingo.

La justa recompensa tulipán llegó al minuto 16': un centro preciso de Denzel Dumfries que Brobbey capitalizó en el área chica para firmar un brillante doblete. Los suecos lucieron desconectados en el mediocampo, aunque acariciaron el descuento al 28' cuando Yasin Ayari falló un control de pecho clave. Antes del descanso, Bart Verbruggen salvó a la Oranje desviando un remate potente del propio Ayari.

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Segundo Tiempo

En el complemento, Koeman mandó a la cancha a Crysencio Summerville por Donyell Malen para dinamizar la ofensiva. La efectividad fue letal: al minuto 46, Gakpo puso el 3-0 en una gran jugada individual y al 54' selló el cuarto gol ante una zaga entregada. Potter reaccionó de inmediato moviendo piezas e introduciendo a Lucas Bergvall y Anthony Elanga para evitar una goleada histórica.

Las modificaciones escandinavas dieron frutos al minuto 58, cuando Elanga aprovechó una desatención defensiva para anotar el descuento sueco. Tras el contundente 4-1, la Naranja Mecánica monopolizó el esférico de forma inteligente, superando los 354 pases y registrando el 60% de posesión. Cerca del pitazo final, un disparo potente de Summerville decretó el contundente 5-1 definitivo al minuto 89'.

Los mejores del cotejo fueron Brian Brobbey por su contundencia en el área y Anthony Elanga por su rebeldía ofensiva. El porvenir del competitivo grupo se resolverá el próximo 25 de junio en la última fecha: Suecia buscará su boleto enfrentando a Japón en Dallas, mientras que Países Bajos intentará amarrar el ansiado liderato absoluto ante Túnez en Kansas City.

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