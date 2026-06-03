Mundial 2026: Rentan trajineras de Xochimilco como habitaciones flotantes, ¿cuánto cuesta el día?

Recientemente, una nueva embarcación habilitada para su hospedaje ha tomado relevancia en el internet, la cual será rentable con motivos turísticos relacionados con el Mundial 2026 en Ciudad de México. El nombre de la trajinera es Akali Pernocta, y su anuncio ha preocupado tanto a la población aledaña en Xochimilco como a las autoridades.

Trajinera habitacional

De acuerdo con su página, se trata de la única trajinera adaptada para su habitación en toda la República Mexicana .

En su interior, se encuentra un baño con regadera, una cama queen size, una cocina equipada para un total de 3 personas; además, en la parte exterior, se encuentra una terraza con sillas para apreciar el paisaje local.

Se vende como una experiencia flotante única en su clase con rutas y planes definidos para el turista, con actividades orientadas al safari en ajolotarios, viajes tranquilos en los canales de Xochimilco y una fogata en la chinampa “La Llorona”.

Sin dudas, un paraíso lacustre perfecto para tomar un respiro de la agitada vida citadina.

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Peligro para la trajinera tradicional

Con su precio de entre 3 mil 800 pesos y 8 mil 400 pesos por día y su sistema de apartado parecido al de Airbnb, ha alertado a la población y a los servicios locales de trajineras.

La razón de esto se debe a que la forma en la que se promociona está diseñada para los extranjeros, incentivando la gentrificación en la zona capitalina, problema que México ha estado enfrentando durante estos últimos años.

El dueño de Akali Pernocta, Alejandro Domínguez, pronunció su posición respecto a la ola de comentarios, recalcando que su trajinera no tiene la intención de fungir como un modelo de hospedaje para Airbnb, a pesar de que se encuentre disponible para su reservación en dicha plataforma ; pero tiempo después, la publicación de Airbnb fue borrada, porque, a palabras de Domínguez, no contaba con la atención que él esperaba, por lo que solo se encontrará disponible en su página.

También señaló que contaba con los permisos necesarios para su tránsito en el sur del embarcadero de Cuemanco, mencionando que tuvo total apoyo del presidente del embarcadero junto a una carta que avala la decisión; no obstante, Gerudiel Aguilar desmintió dicha afirmación.

No solo no contaba con los permisos necesarios, sino que directamente no existía ninguna solicitud o aprobación por parte de la Dirección de Turismo de la Alcaldía de Xochimilco para la operación de Akali Pernocta .

Esto podría significar un riesgo para los dueños de trajineras tradicionales y para la flora y fauna de los alrededores, al no haber vigilancia alguna en la embarcación.