Mundial 2026: ¿Deben pagar doble si trabajo el día de la inauguración?

A casi una semana de que México reciba por tercera vez en su historia la inauguración de un Mundial de fútbol, lo que ha generado la expectativa de que las actividades laborales podrían suspenderse en algunas empresas o instituciones ¿Esto es verdad? Te contamos.

La justa mundialista es uno de los eventos más esperados de cada 4 años, esto porque además del fútbol, trabajadores y estudiantes suelen ver los partidos de este torneo en sus respectivas instituciones, por lo que basándonos en las ediciones pasadas, este año no será la excepción.

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¿Habrá suspensión de labores el 11 de junio en México por la inauguración del mundial?

La respuesta es si, pero este aplicará solo en el estado de Durango y la Ciudad de México (CDMX), esta medida aplicará en la instituciones educativas y en lasa actividades gubernamentales, esto para que estudiantes y trabajadores puedan disfrutar de la ceremonia que tendrá la atención del planeta entero.

En Durango, se confirmó que la suspensión de clases se aplicará el jueves 11 de junio y en caso de la Selección Mexicana gane el partido se extenderá al viernes 12 de junio, por lo que de ser así se podrían retomar las labores hasta el día 15 de junio. Por su parte, autoridades en CDMX indicaron que no habrá clases en educación básica y media superior así como el poder Judicial y otras dependencias.

¿Deben pagar doble si trabajo el día de la inauguración?

A pesar de las expectativas generadas por las suspensión de labores que se dará en diferentes instituciones la Ley Federal de Trabajo (LFT), no considera, hasta el momento, el 11 de junio como día feriado oficial. Por lo que las empresas no están obligadas a cumplir con algún tipo de inhabiliatación de actividades labores o descanso.

Incluso de acuerdo con firmas legales, declarar la suspensión de actividades laborales este día podría generar un impacto brutal en la parte financiera de las empresas u organizaciones, lo que indicaría que suspender actividades para ver el debut de la Selección Mexicana, no sea algo viable para las instituciones privadas.

¿Qué dicen los especialistas sobre esta posibilidad de suspensión de labores el 11 de junio?

Según Germán de la Garza, socio y director regional de Fisher Phillps, suspender actividades este día implicaría a las organizaciones el pago de un salario doble adicional a quienes operen conforme al artículo 75 de la LFT quien regula las fechas de asueto en el país. Esto mencionó: