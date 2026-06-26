Mundial 2026: Senegal arrolla 5-0 a Irak y despide a los Leones de Mesopotamia con goleada

El Estadio de Toronto albergó el definitivo choque entre las selecciones absolutas de Senegal e Irak por la tercera jornada del Grupo I en la prestigiosa Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambos conjuntos nacionales llegaron a esta trascendental cita con cero unidades tras perder consecutivamente sus dos duelos previos ante Francia y Noruega, obligándolos a buscar una victoria categórica.

Primer Tiempo

La escuadra africana impuso condiciones tácticas desde el pitazo inicial del colegiado inglés Anthony Taylor ante una multitud en las gradas. Apenas al minuto cuatro de juego, un preciso tiro de esquina ejecutado por Lamine Camara fue conectado limpiamente por Abdoulaye Seck, permitiendo que el juvenil Habib Diarra empujara el esférico decretando el tempranero uno por cero.

La debacle del cuadro asiático se agudizó al 12', cuando el defensor central Rebin Sulaka recibió la tarjeta roja directa tras una rigurosa revisión en el VAR. Pese a la prematura inferioridad numérica, los dirigidos por Graham Arnold resistieron con el inteligente ingreso de Manaf Younis, mientras Senegal monopolizaba el esférico y Sadio Mané perdonaba la segunda anotación.

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Segundo Tiempo

En el segundo tiempo, el director técnico Pape Thiaw revolucionó su esquema realizando sustituciones colectivas sumamente agresivas que liquidaron el encuentro. Al 55', Ismaïla Sarr capitalizó una diagonal perfecta tras un excelso robo de Camara para firmar el dos a cero. Poco después, el ingresado Pape Gueye desató la locura mediante un implacable zurdazo al ángulo.

Con Irak totalmente replegado y sufriendo ante el constante asedio sobre el arquero sustituto Jalal Hassan, los Leones de Teranga controlaron el cincuenta y ocho por ciento de la posesión. Al 71', Gueye firmó su brillante doblete tras capturar un rebote, y al 82', Iliman Ndiaye selló la abultada goleada de 5-0 con un derechazo potente.

El revulsivo Pape Gueye emergió como el futbolista más destacado de Senegal por su brutal precisión e impacto goleador, mientras que el extremo Ali Jasim exhibió pundonor y liderazgo individual en el golpeado combinado iraquí. Con este resultado, Irak se despide formalmente del certamen sin unidades, mientras Senegal suma tres puntos vitales esperando avanzar como uno de los mejores terceros.

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