Municipio de Mezquital es un 'foco rojo' en nivel educativo, reconoce director de Telesecundarias

Las escuelas del Sistema Estatal de Telesecundaria (Setel) en Durango han mostrado un buen desempeño en las recientes evaluaciones aplicadas, manteniéndose por encima del promedio de las escuelas públicas del país en asignaturas clave como matemáticas y con un avance en lectoescritura, aseguró el director general del organismo, Manuel Ángel Martínez Ramírez.

Cuestionado sobre los resultados de la prueba PISA, destacó que, de acuerdo con los resultados de la prueba estandarizada implementada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno del Estado, el subsistema de telesecundarias tiene avances, aunque reconoció que en general, en el país, hay retos.

“La reflexión que nos deja es que tenemos que seguir esforzándonos más. Durango afortunadamente ha sido un estado dentro del país que ha sostenido y a incrementado su nivel académico”, expresó.

Expuso que las evaluaciones periódicas permiten identificar las áreas de oportunidad y realizar ajustes año con año en los planes de capacitación docente y distribución de recursos.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre las zonas que requieren atención prioritaria, el funcionario reconoció que existe un “foco rojo” en el municipio de Mezquital, por las condiciones de vulnerabilidad en comunidades de la zona indígena.