Con las luces y las esferas listas para salir de sus cajas, vuelve la pregunta de cada fin de año: ¿ya es momento de poner el arbolito de Navidad? En México, hay familias que aprovechan el último fin de semana de noviembre para decorar la casa y otras que esperan a que empiece diciembre.

La fecha depende de la costumbre de cada hogar, aunque el calendario de celebraciones ofrece dos referencias para quienes prefieren seguir la tradición.

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¿Qué día se pone el árbol de Navidad en 2026?

La primera fecha es el domingo 29 de noviembre, cuando comienza el Adviento. En la tradición católica, este periodo abarca los cuatro domingos previos a la Navidad y se dedica a la preparación para la celebración del nacimiento de Jesús. Como el primer domingo de Adviento cambia cada año, en 2026 la ocasión para sacar el arbolito llega antes de que termine noviembre.

La segunda fecha es el martes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Esta celebración del calendario católico también se toma como referencia en México para colocar el pino y empezar a decorar la casa. La festividad se celebra cada año el mismo día del mes.

También hay quienes eligen los primeros días de diciembre y aprovechan el fin de semana para adornar en familia. Este año, el primero de diciembre cae en martes y el primer fin de semana del mes será el sábado 5 y domingo 6 de diciembre, justo entre las dos fechas tradicionales.

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El arbolito comparte espacio con el nacimiento

En México, es común que el pino se coloque junto al nacimiento. Mientras el árbol se adorna con esferas, luces y una estrella en la punta, el pesebre se arma con las figuras de María y José. En los hogares que siguen la costumbre de arrullar al Niño Dios, su figura se coloca en el nacimiento durante la Nochebuena.

El nacimiento y las posadas tienen una presencia más antigua en México que el árbol navideño. La UNAM sitúa ambas tradiciones hacia finales del siglo XVI y relaciona la llegada del pino, de origen europeo, con el Segundo Imperio, en tiempos de Maximiliano de Habsburgo. Con los años, los tres elementos terminaron por convivir en las celebraciones decembrinas. Las posadas tradicionales se realizan del 16 al 24 de diciembre.

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¿Cuándo se quita el árbol de Navidad?

El 6 de enero de 2027, Día de Reyes, es otra referencia del calendario. Algunas familias guardan el arbolito después de esa celebración, una vez abiertos los regalos y partida la rosca. En otras casas, los adornos se quedan hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria, fecha vinculada con la tradición de levantar el nacimiento.