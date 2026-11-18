La banca móvil, los pagos digitales y las nuevas tecnologías están transformando la forma en que las personas utilizan los servicios financieros, avanza lo digital, pero el reto es frenar el sobreendeudamiento, los créditos impagables y las compras impulsivas por internet.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), destaca que el verdadero desafío es que los avances en el tema digital, también se traduzcan en mejores decisiones, mayor salud financiera y fomento al ahorro.

Reportan que la banca digital llega a más del 80 por ciento del país, y puede propiciar el otorgamiento de créditos por encima de la capacidad de pago y compras impulsivas.

El organismo recomienda promover el ahorro automático, destinando una parte del ingreso al ahorro antes de cubrir otros gastos.

Es por eso que la Condusef, señala que el crecimiento de la inclusión digital debe ir acompañado de educación financiera, protección todos los usuarios y mejores oportunidades para ahorrar y utilizar responsablemente los créditos.

En el marco de la presentación del Índice Banamex, Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera, explicó que los resultados muestran una transformación significativa, donde México está pasando de un modelo de inclusión financiera basado en infraestructura física a uno impulsado cada vez más por los canales digitales.

Para Lorena Rodríguez León, directora de la Facultad de Economía de la UNAM, la inclusión financiera no se limita a tener una cuenta o contratar un producto, más bien requiere que los servicios sean accesibles, comprensibles, seguros y respondan a las necesidades de las personas.