Ante el cambio demográfico en México, donde la población de adultos mayores es cada vez más numerosa y demanda mayores servicios para este sector, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) hizo un llamado a fortalecer la calidad de los servicios de las Afores, la asesoría previsional y la protección del patrimonio de las personas trabajadoras.

El organismo destaca que se requiere garantizar un retiro digno para las personas que comenzarán a disponer de sus ahorros para el retiro, mientras que la base de cotizantes crece a un menor ritmo.

La Condusef recuerda que las Afores no administran solamente recursos financieros, sino también el patrimonio de millones de personas que esperan contar con seguridad económica durante su vejez, una etapa que cada vez se prolonga por más tiempo.

Es así como propone replantear las responsabilidades del sistema de pensiones y de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), con el objetivo de mejorar la atención, el servicio y la transparencia, así como prevenir fraudes.

Entre los problemas que se han detectado y requieren solución se encuentran los cobros indebidos por trámites gratuitos, traspasos no reconocidos, falta de información, ausencia de registro de beneficiarios, datos desactualizados, fraudes digitales y barreras de atención para las personas adultas mayores.

El organismo destaca algunas prioridades, como contar con simuladores transparentes y orientación para administrar los recursos de las Afores, mejorar la atención a los adultos mayores y brindar información clara y comprensible sobre los rendimientos y las comisiones.

Además, plantea dar prioridad a la información por encima de los traspasos, impulsar el ahorro voluntario, mejorar la ciberseguridad, evitar fraudes mediante campañas preventivas y mantener actualizados los datos de las personas trabajadoras y sus beneficiarios.