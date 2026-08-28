Niños comían croquetas que sus padres recolectaban al pepenar basura en Durango

Siete menores de 12 años fueron detectados en dos viviendas de la ciudad de Durango en condiciones críticas de alimentación; cuatro de ellos, hijos de pepenadores, consumían alimentos que sus padres encontraban entre la basura, mientras que tres niñas pasaban varias horas sin comer debido a que su madre salía a trabajar.

Un caso en la J.Guadalupe Rodríguez

El primer caso fue detectado en la colonia J. Guadalupe Rodríguez, luego de una denuncia presentada por vecinos, quienes señalaron que una vivienda generaba malos olores y fauna nociva debido a que sus habitantes se dedicaban a la recolección de materiales y alimentos entre la basura.

De acuerdo con el reporte, los adultos llevaban a la vivienda los residuos que recogían en la calle, incluidos alimentos, que en algunos casos, ya se encontraban en estado de descomposición.

Los padres salían a trabajar y dejaban en la vivienda a sus cuatro hijos, entre ellos un menor de cuatro años, quienes consumían algunos de los alimentos encontrados entre los residuos que habían llevado sus padres.

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil Municipal acudieron al domicilio y encontraron a los menores consumiendo croquetas para perro, debido a que era uno de los alimentos que habían encontrado entre los residuos.

Otro caso en la Azcapotzalco

El segundo caso fue detectado en la colonia Azcapotzalco, donde fueron localizadas tres niñas menores de 12 años con problemas de alimentación.

En este caso, las menores permanecían solas durante buena parte del día mientras su madre salía a trabajar. La mujer se retiraba por la mañana y en algunas ocasiones regresaba hasta entrada la noche, por lo que las niñas podían pasar todo el día sin consumir alimentos.

Las menores no se encontraban encerradas y tenían la posibilidad de salir de la vivienda; sin embargo, debido a su edad, preferían permanecer en casa.

Llevan a los niños a comedores comunitarios

María Elena González, directora del DIF Municipal, informó que los siete menores fueron trasladados a uno de los 13 comedores comunitarios instalados por el organismo, donde reciben alimentación.

Además, el DIF Municipal inició el diálogo con los padres de familia de ambos casos para conocer las condiciones de cada hogar y determinar las acciones que permitan garantizar la alimentación y bienestar de los menores.