¿No aceptan tu billete de mil pesos? Los comercios no pueden rechazarlo por su denominación

“Una disculpa, no se reciben billetes de mil pesos”. Encontrar un aviso como este al llegar a la caja puede complicar una compra, incluso cuando el cliente lleva dinero suficiente para pagar. La restricción obliga a buscar otra forma de cubrir la cuenta o dejar los productos.

Pero una política del establecimiento no basta para justificar el rechazo. Los billetes auténticos y válidos emitidos por el Banco de México conservan su capacidad de pago, independientemente de su denominación.

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¿Pueden prohibir los billetes de mil pesos?

Los comercios no pueden rechazar un billete válido únicamente por ser de mil pesos. El Banco de México califica como indebida la negativa de los establecimientos a recibir esta denominación para realizar pagos y señala que estos casos pueden denunciarse ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El artículo 4 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos establece que los billetes emitidos por Banxico tienen poder liberatorio ilimitado. Esto significa que permiten liquidar obligaciones de pago por el valor que indican.

Por ello, colocar un letrero en la caja no modifica la validez del dinero ni autoriza al negocio a excluir una denominación.

¿El temor a billetes falsos justifica rechazarlos?

Banxico reconoce que algunos comerciantes prefieren no recibir billetes de mil pesos por temor a que sean falsos. Sin embargo, explica que estas piezas cuentan con elementos de seguridad que deben verificarse para despejar dudas sobre su autenticidad, como ocurre con las demás denominaciones.

El temor a una falsificación no justifica una prohibición general. La revisión debe hacerse sobre el billete presentado, en lugar de asumir que cualquier pieza de mil pesos es sospechosa.

También debe distinguirse entre un billete auténtico y válido, cuyo rechazo se basa exclusivamente en su denominación, y una pieza que presenta indicios concretos de falsificación. Son situaciones diferentes.

¿Qué hacer si no te lo reciben?

Si el establecimiento rechaza el pago únicamente porque llevas un billete de mil pesos, puedes presentar una denuncia ante Profeco.

Para documentar lo sucedido, procura reunir el nombre y domicilio del negocio, la fecha y hora aproximada, así como una descripción del rechazo. Si existe un aviso que establece la prohibición, una fotografía puede ayudar a respaldar el reporte.

Conserva también cualquier comprobante relacionado con la operación, si lo tienes, y explica si la negativa fue comunicada por el personal o mediante un letrero.

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¿Dónde se denuncia?

Puedes solicitar orientación en el Teléfono del Consumidor: 800 468 8722, para el resto del país, y 55 5568 8722, en la Ciudad de México y su zona metropolitana.

También puedes escribir a [email protected] o acudir a una Oficina de Defensa del Consumidor.

Banxico aclara que no tiene facultades para supervisar o sancionar establecimientos comerciales, por lo que remite a Profeco los casos que recibe. La regla es clara: un negocio no puede invalidar una denominación mediante un aviso en su caja.