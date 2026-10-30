No es gripe, es alergia: ¿Por qué los síntomas respiratorios empeoran en invierno?

Con el comienzo de las épocas en las cuales la temperatura baja de manera considerable, provoca que una serie de combinaciones de factores biológicos, ambientales incrementen las alergias y las enfermedades causadas por ciertos virus.

Es importante saber distinguir la diferencia entre una enfermedad viral y una alergia porque tienen factores diferentes que provocan cada una de esta dos respuestas del sistema inmune y por lo tanto, su método de tratamiento puede ser diferente.

¿Qué dicen los especialistas sobre lo qué es una alergia?

Para explicar las diferencias tomaremos la explicación de Marisol Treviño Salinas, alergóloga e inmunóloga clínica quien explico para el sitio El Sabueso las diferencias entre una alergia y una enfermedad viral, esto mencionó:

“Una alergia respiratoria es una reacción exagerada del sistema inmunitario frente a sustancias que normalmente son inocuas para el organismo y estas sustancias pueden ser polvo, polen o pelo de las mascotas. Entonces al momento que se inhalan estas sustancias puede provocar la liberación de histamina”, indicó la especialista.

¿Qué es la histamina y cómo actúa en las alergias?

Esto se debe a que la histamina, es una sustancia que el cuerpo libera durante y que causa diferentes reacciones que al momento de no aceptar de manera natural algunas sustancias puede derivar a muchos de los síntomas comunes de la alergia como congestión nasal y estornudos de forma frecuente.

Por otro lado tenemos a la gripe, que esta si es una enfermedad infecciosa causada por un virus. La influenza es el principal ejemplo por el virus de la gripe, este se transmite de persona a persona y puede provocar síntomas como fiebre, dolores musculares y demás malestares, y hasta en algunos casos, complicaciones respiratorias graves en personas vulnerables.

Y entonces, ¿cómo distinguir los síntomas la alergia de la gripe?

Primeramente si tienes dudas sobre cómo distinguir estos dos padecimientos, se recomienda acudir con tu médico para que el diagnóstico tenga más precisión. Al igual, es importante mencionar que es posible que una persona tenga una alergia y una infección viral al mismo tiempo, esto puede intensificar los síntomas y hacer difícil diferenciar ambas vulneabilidades.

De acuerdo con la especialista, una de las principales diferencias es que la fiebre y el malestar general son mucho más frecuentes en una infección viral como la gripe, a diferencia de la alergia en donde los síntomas suele mantenerse mientras la exposición al alérgeno estén presentes y esta no genera fiebre.

“Hay pacientes alérgicos que dicen ‘es que traigo la alergia, pero aparte traigo fiebre’. Bueno, probablemente, debido al cambio estacional, sí puedes tener alergia, pero se te agregó un virus y entonces ahí es una exacerbación de los síntomas”, mencionó Marisol Treviño.

¿Por qué las alergias empeoran en invierno?

La Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología (AAAAI) reveló que, durante los meses fríos las personas pasan más tiempo en interiores, lo que incrementa el contacto con alérgeneos como ácaros del polvo, caspa de mascotas y moho lo que puede hacer que las alergías se perciban como más severas.

Esto puedes hacer en caso de que alergias se presenten en esta temporada de frío: