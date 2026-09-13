¡No los abras! Estos siete mensajes pueden robar tus datos y vaciar tu cuenta

Los mensajes fraudulentos no siempre contienen faltas de ortografía, premios imposibles o enlaces evidentemente extraños. Algunos llegan justo cuando la persona espera un paquete, busca trabajo, acumula puntos en una tarjeta o realizó recientemente una compra.

Esta coincidencia, combinada con la urgencia, puede provocar que la víctima abra un enlace, realice un pago o entregue información sin detenerse a comprobar quién está detrás del mensaje.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advierte que bancos y empresas no solicitan contraseñas, códigos de seguridad o números completos de tarjetas mediante llamadas o mensajes inesperados.

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Siete mensajes utilizados para cometer fraudes

Aunque las palabras, cantidades y nombres pueden cambiar, estos son siete de los engaños más frecuentes:

1. “Tus puntos están por vencer”. El mensaje aparenta proceder de un banco, tienda, gasolinera o programa de recompensas. Incluye un enlace para realizar el supuesto canje, pero dirige a una página diseñada para capturar datos bancarios.

2. “Tu paquete está retenido”. Los delincuentes suplantan a empresas de mensajería y solicitan un pequeño pago para liberar, actualizar o entregar un envío. El monto parece insignificante, pero el objetivo puede ser obtener los datos de la tarjeta.

3. “Fuiste seleccionado para un empleo”. La oferta promete contratación inmediata, horarios flexibles o ingresos elevados. Después solicitan documentos personales, información bancaria o un depósito para comprar equipo, liberar una comisión o comenzar a trabajar.

4. “Ayúdame a ganar votando por mí”. El mensaje puede llegar desde la cuenta robada de un amigo. El enlace lleva a una página falsa donde se solicita iniciar sesión o compartir un código; una vez obtenido, los estafadores toman el control de la cuenta y contactan a más personas.

5. “Tienes una multa o adeudo pendiente”. Puede mencionar casetas, impuestos, estacionamientos o servicios. La supuesta deuda debe pagarse ese mismo día para evitar recargos, bloqueos o sanciones.

6. “Recibiste un bono, premio o depósito”. Para retirar el dinero piden registrarse, “activar” una cuenta o cubrir previamente una comisión. La recompensa no existe y los datos o el pago terminan en manos de los delincuentes.

7. “Habla el banco; detectamos movimientos sospechosos”. Mediante una llamada o mensaje, el supuesto ejecutivo pide códigos, claves o autorizar una operación para “proteger” la cuenta. En realidad, utiliza esa información para ingresar o completar una transferencia.

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La urgencia es la principal señal

Expresiones como “última oportunidad”, “vence hoy” o “responde de inmediato” buscan impedir que la persona analice el mensaje. Mientras mayor sea la presión, mayor debe ser la desconfianza.

La recomendación es no abrir el enlace, llamar al número incluido ni responder. Se debe cerrar el mensaje y entrar directamente a la aplicación o página oficial de la empresa para verificar la información.

Si ya se entregaron datos bancarios, es necesario comunicarse inmediatamente con el banco, bloquear tarjetas y cambiar contraseñas. Los números sospechosos pueden bloquearse y reportarse; además, la Guardia Nacional recibe reportes de posibles delitos cibernéticos mediante el 088, línea segura y confidencial.