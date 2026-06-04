¡No te detengas! Alertan por estafa contra conductores con falsa falla mecánica

Una nueva modalidad de estafa vial encendió las alertas entre conductores, luego de que se reportara un esquema en el que delincuentes simulan advertir sobre una supuesta falla mecánica para obligar a la víctima a detenerse y posteriormente exigirle dinero en efectivo.

De acuerdo con reportes ciudadanos difundidos recientemente, el caso fue detectado en las inmediaciones del puente de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México; sin embargo, el modo de operación ha comenzado a generar preocupación entre automovilistas de otras entidades, debido a que puede replicarse en avenidas, carreteras urbanas o zonas con poco tránsito.

La estafa comienza cuando una persona en la vía pública señala al conductor una supuesta falla en una llanta o en alguna parte del vehículo. La intención es generar duda y preocupación en la víctima, principalmente si se trata de personas adultas mayores o conductores que viajan solos.

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Kilómetros más adelante, otros cómplices repiten la misma advertencia para reforzar la idea de que existe un problema real en el automóvil. Una vez que la víctima se detiene, aparece un supuesto mecánico o “especialista” que ofrece revisar o reparar el desperfecto de manera inmediata.

El engaño puede terminar con cobros de entre 3 mil y 5 mil pesos en efectivo por una supuesta reparación que no era necesaria. En otros casos, los involucrados presionan a la víctima para acudir a un cajero automático y retirar el dinero.

Los pueden llevar al cajero o hasta su casa

Uno de los puntos que más ha generado alerta es que, según los reportes, los presuntos estafadores no solo buscan cobrar por la falsa reparación, sino que también pueden escoltar a la víctima hacia cajeros automáticos o incluso acompañarla hasta su domicilio particular, con el riesgo de que el engaño derive en un robo o asalto.

Por ello, colectivos de seguridad vial y autoridades recomiendan no detenerse en zonas aisladas si una persona desconocida advierte sobre una supuesta falla en el vehículo. En caso de sospecha, lo más seguro es avanzar hacia una gasolinera, tienda, estación de policía, taller establecido o sitio concurrido.

También se recomienda contactar directamente a la aseguradora, servicio de asistencia vial o mecánico de confianza antes de aceptar ayuda de personas desconocidas en la calle.

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¿Qué hacer si te advierten de una falla?

La recomendación principal es mantener la calma y no detenerse de inmediato si el señalamiento proviene de una persona desconocida. En caso de sentir vibraciones, pérdida de control o una falla real, se debe buscar un lugar seguro, iluminado y con presencia de más personas.

También se aconseja evitar entregar dinero en efectivo, no acudir acompañado por desconocidos a cajeros automáticos y no proporcionar datos personales ni dirección del domicilio.

Si la situación se torna insistente o agresiva, lo mejor es llamar al número de emergencias 911 y reportar lo ocurrido, proporcionando ubicación, características de las personas involucradas y, si es posible, datos del vehículo en el que se trasladan.

Aunque el reporte reciente surgió en la Ciudad de México, la advertencia sirve para conductores de cualquier ciudad, ya que este tipo de engaños suelen aprovechar la sorpresa, el miedo y la presión del momento para lograr que las víctimas entreguen dinero.