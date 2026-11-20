Una amenaza de ataque armado contra una escuela secundaria de la ciudad de Durango provocó la movilización de corporaciones de seguridad durante la mañana de este viernes 20 de noviembre, luego de que fuera localizado un mensaje dirigido al director del plantel, en el que se advertía sobre una posible agresión contra la comunidad escolar.

Los hechos ocurrieron en la Escuela Secundaria Olga Arias, ubicada sobre la calle Antares, en el fraccionamiento Villas del Guadiana III, donde aproximadamente a las 07:00 horas un trabajador de intendencia encontró un sobre colocado en una de las puertas laterales de la institución educativa.

Al revisar el contenido, descubrió un escrito en el que una persona que se identificaba como Ricardo aseguraba contar con una escopeta y 27 cartuchos, además de advertir que atacaría a personas si no eran suspendidas las actividades escolares. En el mensaje se señalaban las 10:30 horas como el momento en que presuntamente comenzaría la agresión.

Ante la gravedad de las amenazas, el director del plantel solicitó la intervención de las autoridades mediante el número de emergencias 911, por lo que elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal se trasladaron hasta la institución, donde recabaron información sobre lo sucedido y realizaron recorridos de vigilancia en las calles cercanas.

Hasta el momento no se ha establecido la identidad de la persona responsable de colocar el escrito, mientras que el nombre señalado en el documento únicamente corresponde a la firma de quien presuntamente realizó las amenazas. Tampoco se ha confirmado que dicha persona tenga armas de fuego en su poder, ni se han reportado detenciones relacionadas con este hecho.