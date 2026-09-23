Durango

HOSPITAL DEL NIÑO 460

Ofrecen atención a bebés derechohabientes del IMSS en el Hospital del Niño 460

Autoridades señalan que el Hospital cuenta con especialistas para brindar atención.

Ofrecen atención a bebés derechohabientes del IMSS en el Hospital del Niño 460

Ofrecen atención a bebés derechohabientes del IMSS en el Hospital del Niño 460

DENICE RAMÍREZ
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El Hospital del Niño 460 se encuentra a disposición para apoyar a neonatos que lo requieran y así continuar con su recuperación, aseguran autoridades municipales.

Tras el fallecimiento de cinco bebés en el IMSS Durango, se generó preocupación entre la sociedad y padres de familia con hijos pequeños, por lo que ahora se les ofrece la alternativa de atención en este Hospital y las diferentes especialidades.

El Gobierno Municipal aseguró que el lugar se encuentra en condiciones de apoyar, previa valoración y de acuerdo con las necesidades de cada paciente, en caso de neonatos que se encuentren en la etapa de crecimiento y desarrollo posterior a los cuidados intensivos.

Detallaron que se cuenta con vigilancia y atención de pediatras, además de que se puede brindar nutrición parenteral cuando médicamente sea requerida.

Se presenta esta opción para sumar capacidades ante las necesidades a nivel local que puedan presentarse y contribuir a que cada pequeño reciba la atención adecuada y de acuerdo con su condición médica.


El acompañamiento se extiende a las familias, para que, a través del DIF Municipal, se les pueda atender en los albergues y tengan un espacio donde dormir y recibir alimentación.


El respaldo es tanto para los pequeños como para los integrantes de su familia que se encuentran acompañándolos.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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