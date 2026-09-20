Ofrecen dinero falso por redes sociales: así funciona la estafa de los 'billetes G5'

Publicaciones que prometen entregar miles de pesos a cambio de una cantidad mucho menor han comenzado a aparecer en redes sociales. Los vendedores aseguran que se trata de “billetes G5”, supuestas copias de alta calidad capaces de pasar inadvertidas en comercios y cajeros.

Detrás de ese nombre no existe una nueva denominación ni una categoría reconocida por el Banco de México. “G5” es únicamente el término utilizado por quienes ofrecen dinero falsificado o buscan engañar a personas interesadas en obtener ganancias rápidas.

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La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advirtió sobre la difusión de estas ofertas, en las que se presentan fotografías y videos de fajos de billetes aparentemente auténticos.

El gancho suele ser una propuesta difícil de ignorar: pagar una cantidad relativamente pequeña para recibir varias veces ese monto en efectivo. Los supuestos vendedores también afirman que las piezas conservan los elementos de seguridad y que pueden utilizarse sin ser detectadas.

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Puedes perder tu dinero antes de recibirlos

El primer riesgo es caer directamente en una estafa. Después de recibir la transferencia, los responsables pueden bloquear a la víctima y desaparecer sin entregar ningún paquete.

En otros casos podrían enviar papeles sin valor, billetes evidentemente falsos o utilizar la conversación para obtener información personal. Por ello, tampoco se recomienda compartir identificaciones, domicilio, fotografías, números de cuenta o datos bancarios.

Pero recibir el paquete no significa que el comprador haya evitado el fraude: intentar utilizar deliberadamente esos billetes puede convertirlo en responsable de un delito.

¿Realmente pueden llevarte a prisión?

El artículo 234 del Código Penal Federal establece penas de cinco a 12 años de prisión y hasta 500 días multa por falsificación de moneda. La disposición contempla a quienes produzcan, almacenen, distribuyan o introduzcan piezas capaces de confundirse con dinero legítimo.

La misma sanción puede aplicarse a quien, sabiendo que una moneda o billete es falso, lo utilice como si fuera auténtico. Es decir, no importa que la persona no lo haya fabricado: intentar comprar en un comercio o pagar una deuda con él también puede tener consecuencias penales.

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¿Qué hacer si recibes un billete sospechoso?

Banco de México recomienda no tratar de utilizarlo nuevamente. La pieza puede llevarse a cualquier institución bancaria para que sea enviada gratuitamente a Banxico, donde se determinará si es auténtica.

La institución deberá retener el billete y entregar un recibo con los datos necesarios para consultar posteriormente el resultado. Si la pieza resulta falsa, no se recuperará su valor.

Para revisar un billete conviene tocar su textura y relieves, observarlo a contraluz y girarlo para identificar los elementos que cambian de color o presentan movimiento. Sin embargo, ninguna supuesta “calidad G5” vuelve legal una falsificación ni garantiza que pueda superar una revisión.