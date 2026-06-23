Olivia Rodrigo lanza su primer festival de mujeres; Stevie Nicks encabeza la lista de invitadas

La cantante estadounidense Olivia Rodrigo anunció la creación de Daisy Chain Fields, un nuevo festival musical que reunirá exclusivamente a artistas femeninas y bandas lideradas por mujeres, en una iniciativa que busca celebrar el talento femenino dentro de la industria musical.

El evento se llevará a cabo el próximo 29 de agosto en el Great Park de Irvine, California , y marcará el debut de Rodrigo como promotora y curadora de un festival propio. La intérprete de “Drivers License” señaló que se trata de un proyecto que soñaba realizar desde hace varios años.

LAS ARTISTAS INVITADAS

Uno de los nombres que más ha llamado la atención dentro del cartel es el de Stevie Nicks, considerada una de las figuras más influyentes del rock y una de las artistas que abrieron camino para generaciones de mujeres en la música. La legendaria cantante participará como invitada especial junto a Sarah McLachlan y Karen O.

El festival también contará con actuaciones de Chappell Roan, Doechii, Mitski, las agrupaciones Garbage, Bikini Kill y The Breeders, entre otras artistas.

FESTIVAL CON CAUSA

Además de su propuesta musical, Daisy Chain Fields tendrá un carácter benéfico. De acuerdo con los organizadores, el 100% de las ganancias netas será destinado a organizaciones que trabajan en favor de los derechos de mujeres y niñas. Incluso, Rodrigo reveló que las artistas participantes actuarán sin cobrar honorarios para maximizar el impacto de la recaudación.

La iniciativa ha sido comparada con el histórico festival Lilith Fair, creado en la década de los noventa por Sarah McLachlan para impulsar la presencia femenina en los escenarios.