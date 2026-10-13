Otro restaurante anuncia su cierre en Durango; se despide tras más de tres años

Un mensaje de despedida marcó este martes las redes sociales de Tita’s Friends, negocio de hamburguesas en Durango que anunció el fin de una etapa y agradeció a quienes lo acompañaron durante más de tres años.

La publicación, compartida este 13 de octubre, estuvo dirigida a sus clientes y amigos, a quienes reconoció por formar parte de la historia del establecimiento.

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¿Cuándo cerrará Tita’s Friends?

De acuerdo con el anuncio, el próximo 25 de octubre concluirá esta etapa del negocio, después de más de tres años de actividad.

“Este 25 de octubre damos fin a esta etapa después de más de 3 años de tantas sonrisas, hamburguesas y momentos”, escribió el equipo de Tita’s Friends.

El mensaje se centró en agradecer el apoyo de sus consumidores y despedirse de quienes compartieron esos años con el establecimiento.

“Gracias por ser parte de nuestra historia”, expresó el negocio en la publicación.

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¿Por qué cierra el negocio?

Tita’s Friends no dio a conocer las razones de su cierre ni detalló si contempla continuar bajo otro formato o en una ubicación distinta.

Aunque la despedida incluyó la frase “esperamos volver a vernos pronto”, el equipo no anunció una fecha de regreso ni confirmó planes para una reapertura.

Por ahora, el anuncio establece el 25 de octubre como la fecha para concluir esta etapa, con un agradecimiento a los clientes que acompañaron al negocio durante su trayectoria en Durango.