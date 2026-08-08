The Famous Pizza & Beer anuncia su cierre definitivo en Durango; otro negocio que se va

La cartelera de establecimientos que se despiden de Durango suma un nuevo nombre. The Famous Pizza & Beer anunció que cerrará definitivamente sus puertas y ofrecerá servicio por última vez el próximo sábado 15 de agosto.

Con una despedida inspirada en el cine, el restaurante informó que “apagará las luces de su marquesina” después de varios años como punto de reunión para familias, grupos de amigos y aficionados que acudían a disfrutar de sus pizzas o seguir transmisiones deportivas.

“Toda gran película tiene su escena final... y la nuestra ha llegado”, expresó el establecimiento a través de sus redes sociales. En el comunicado agradeció cada pedido y a los clientes que, con el paso del tiempo, terminaron convirtiéndose en amigos.

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Preparan una última semana de despedida

Aunque el negocio no dio a conocer las causas que motivaron la decisión, invitó a sus clientes a acompañarlo durante sus últimos días y compartir sus recuerdos o platillos favoritos.

The Famous Pizza & Beer se encuentra en la calle Profesor Manuel Esteban, número 112, en la colonia Azteca. Para su jornada final, programada para el sábado 15 de agosto, atenderá en un horario de las 14:00 a las 23:30 horas.

“Gracias por dejarnos ser famosos en sus mesas”, concluyó el restaurante, que busca convertir su despedida en una última celebración junto con quienes formaron parte de su historia.

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Los cierres de negocios se acumulan durante 2026

La despedida de The Famous Pizza & Beer se suma a una serie de cierres registrados durante 2026 en la capital duranguense. En notas anteriores, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) había reportado el cierre de al menos 15 establecimientos, mientras que otros recuentos ubicaban la cifra entre 20 y 30 negocios, aunque hasta ahora no existe un registro oficial único y actualizado.

Entre los casos documentados se encuentra El Coleccionista Geek Store, que el pasado 28 de mayo anunció el cierre de su tienda física, aunque mantuvo la venta de sus productos a través de internet. El panorama ha sido relacionado por representantes comerciales con el incremento en los costos de operación, el encarecimiento de los insumos y la reducción del consumo en algunos sectores.

Para muchos comerciantes, sostener un local físico se ha vuelto cada vez más difícil. La renta, los servicios, la nómina, los impuestos y la compra de mercancía representan gastos constantes, mientras que el flujo de clientes no siempre alcanza para mantener el negocio en pie.

Ahora The Famous Pizza & Beer se incorpora a ese listado; sin embargo, el restaurante no reveló si su cierre está relacionado con la situación económica ni explicó las causas específicas que lo llevaron a terminar operaciones.