Pacientes del Cecan con enfermedades de alto costo compran insumos para sus cirugías: SSD

Algunos pacientes con enfermedades de alto costo han tenido que comprar parte del material necesario para sus cirugías debido a las limitaciones presupuestales que enfrenta la Secretaría de Salud de Durango, reconoció su titular, Moisés Nájera Torres.

El funcionario explicó que la dependencia continúa absorbiendo gastos importantes para garantizar tratamientos como quimioterapias y radioterapias; sin embargo, los recortes presupuestales y la falta de respaldo económico por parte de la Federación han complicado la adquisición de todos los insumos médicos.

"Yo se los dije desde el año pasado. Por los recortes presupuestales también para nosotros es imposible ; tenemos que comprar las quimioterapias, pagar a los proveedores de radioterapia y cumplir con las observaciones que nos hace la Comisión Nacional Nuclear", declaró.

Precisó que esta situación afecta principalmente a cirugías de alta especialidad , en las que se requieren implantes, suturas especiales o materiales de elevado costo, como algunos procedimientos de ortopedia y del aparato digestivo.

En contraste, explicó que las cirugías de menor complejidad generalmente pueden realizarse sin mayores contratiempos, ya que requieren una cantidad menor de insumos y material quirúrgico.