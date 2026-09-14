¿Para quienes aplica el 'megapuente' por el Grito de Independencia 2026 en Durango?

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, anunció que los días jueves 17 y viernes 18 de septiembre se suspenderán las actividades escolares, con lo que se sumarán más días al asueto por la Independencia de México.

El martes 15 de septiembre se realizará el Grito de Independencia en la Plaza IV Centenario, donde se presentarán Los Rieleros, mientras que el miércoles 16 se llevará a cabo el desfile conmemorativo por la Independencia de México.

¿Para quienes aplica?

La medida contempla a trabajadores del Gobierno del Estado, así como al sector educativo y de salud, de acuerdo con las condiciones y esquemas laborales de cada área. En el caso del personal de salud con jornadas acumuladas, se informó que los días serán compensados conforme a los mecanismos establecidos.

Las actividades se reanudarán de manera normal el lunes 21 de septiembre.

Además, durante los días 17 y 18 se buscarán actividades culturales y recreativas gratuitas para las familias, con el propósito de que disfruten estos días y se genere también una mayor actividad para los comercios y negocios locales.

En el caso de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), se informó que las actividades se desarrollarán de forma normal el jueves y el viernes.