Pareja es detenida por escandalizar en Centro de Durango

Un hombre y una mujer fueron detenidos durante la noche del jueves 15 de octubre, luego de que presuntamente alteraran el orden público sobre la avenida 20 de Noviembre, en la Zona Centro de la ciudad de Durango, donde gritaban palabras altisonantes y causaban molestias a las personas que transitaban por el lugar.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 21:30 horas, sobre la mencionada avenida, entre las calles Carlos León de la Peña y Miguel de Cervantes Saavedra, justo frente a la tienda Soriana Centro, donde elementos de la Policía Municipal realizaban recorridos de prevención y vigilancia.

De acuerdo con el reporte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), los agentes observaron a una pareja que se encontraba gritando y utilizando lenguaje ofensivo en plena vía pública, situación que provocaba molestias tanto a transeúntes como a personas que se encontraban en los establecimientos y viviendas cercanas.

Ante esta situación, los elementos municipales se aproximaron a los involucrados, quienes se identificaron como Jesús Emanuel y Abril, ambos de 21 años de edad y con domicilio en la Zona Centro de Durango, a quienes se les informó el motivo de la intervención policial.

Finalmente, los dos jóvenes fueron detenidos por una falta administrativa y trasladados a la Estación Norte de la Policía Municipal, donde quedaron a disposición del Juzgado Cívico Municipal, instancia encargada de determinar la sanción correspondiente por alterar el orden público.