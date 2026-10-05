Partido amistoso: ¿A qué hora y por dónde ver el México vs Chile?

La Selección Mexicana tendrá una nueva oportunidad para enderezar el camino cuando enfrente a Chile este martes 6 de octubre en el Los Angeles Memorial Coliseum, en el último compromiso de esta Fecha FIFA.

El Tricolor llega golpeado después de caer 3-0 frente a Estados Unidos y todavía busca su primera victoria desde la llegada de Rafael Márquez al banquillo nacional.

Rafa Márquez busca su primera victoria

El encuentro representará el cuarto partido de Márquez como entrenador de la Selección Mexicana . Su etapa comenzó con empates 1-1 frente a Colombia y Perú, antes del tropiezo ante Estados Unidos, por lo que el choque frente a La Roja aparece como una oportunidad para cerrar la concentración con una mejor imagen.

México tampoco enfrenta a Chile desde diciembre de 2021, cuando ambas selecciones igualaron 2-2 en un partido amistoso disputado en Austin, Texas.

El conjunto mexicano llegará, además, con modificaciones obligadas. Gilberto Mora quedó fuera debido a molestias físicas, Mateo Chávez no estará disponible por suspensión e Hirving “Chucky” Lozano también abandonó la concentración por problemas físicos.

Las ausencias reducirán las alternativas de Márquez, quien podría aprovechar el compromiso para realizar ajustes y observar a otros elementos de su convocatoria.

Chile también llega con necesidad de reaccionar

La selección chilena tampoco atraviesa por su mejor momento y llegará a Los Ángeles después de resultados adversos en sus compromisos recientes.

Entre ellos aparece una derrota por 4-2 frente a Estados Unidos, por lo que el equipo dirigido por Nicolás Córdova también buscará recuperar sensaciones. Para enfrentar a México, Chile tendrá la ausencia de Marcelino Núñez por problemas físicos, aunque recuperará alternativas como Gabriel Suazo y Lucas Cepeda.

¿Qué esperar del encuentro?

Por el momento que atraviesan ambas selecciones, se espera un partido con cautela en los primeros minutos y con dos equipos intentando recuperar confianza . México podría asumir mayor iniciativa con la pelota y buscar profundidad por las bandas, mientras que Chile tratará de aprovechar los espacios al contragolpe.

Las bajas obligarán a Rafael Márquez a mover piezas, por lo que el duelo también servirá para observar variantes y jugadores con menor actividad. Más que un partido de amplio dominio, el contexto apunta a un encuentro cerrado, físico y con pocas concesiones defensivas.

¿A qué hora y por dónde ver el México vs Chile?