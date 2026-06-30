Patrullas clonadas, robadas, perdidas… es igual de grave

Vaya inicio de martes tan ajetreado en Durango. Se reportó un nuevo operativo militar, a cargo de los "Acorazados", reveló el aseguramiento de otra finca, ahora en la localidad La Purísima, en el municipio de Guadalupe Victoria, donde se decomisaron varios vehículos de alta gama y dos patrullas de la Policía Estatal.

Sí, las unidades encontradas al interior de este predio cuentan con hologramas, insignias, códigos y hasta números que, de entrada, son idénticas a las que usan las unidades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

En un inicio, algunas páginas de internet manejaron la versión de que las dos unidades que se encontraron ahí contaban con reporte de robo. No se sabe si por iniciativa propia o por indicaciones de alguien, pero la información así fue difundida.

Horas más tarde, después de ver la ola de críticas que esta información provocó, desde la Secretaría de Seguridad Pública se emitió un comunicado -mal redactado, por cierto- en el que aseguraron que era “necesario precisar que estas no pertenecen a la institución, siendo lo más seguro que sean unidades clonadas por parte de quienes las tenían en su poder”, dice el texto.

“Siendo lo más seguro”, o en pocas palabras “quien sabe, podría ser otra cosa”. El comunicado también dice: “El Comisionado, Lic. Óscar Galván Villarreal, Secretario de Seguridad Pública, informó que no se tienen unidades perdidas ni mucho menos reportadas como robadas, ya que en la información que está circulando se indica que se trata de dos unidades de la Policía Estatal con reporte de robo, explicando que no existe nada al respecto”.

URGEN EXPLICACIONES CONVINCENTES

Al menos, a alguien en el Gobierno del Estado sí analizó que la versión de “patrullas robadas” no era lo mejor, por lo que se instruyó a desmentir dicha versión y posicionar que “lo más seguro es que sean clonadas”. Con eso, pensaron que terminaba la polémica.

Sin embargo, robadas, clonadas o perdidas, el hecho es igual de grave para las autoridades oficiales, pues todo indica que en Durango existen unidades apócrifas circulando por ciudades y carreteras sin que ninguna autoridad local las detecte.

Hace apenas unos meses, el gobernador Estaban Villegas y el mismo secretario Galván Villarreal presumían los índices de seguridad de Durango y destacaban los puntos de revisión en las entradas del estado, donde incluso adelantaron la colocación de nuevos y modernos arcos de seguridad carreteros para “blindar el estado”.

Y al parecer, según la misma autoridad, el blindaje no es muy bueno, pues ninguna autoridad estatal o municipal habían detectado estas unidades “piratas” circulando en el interior del estado. Así que, queriendo tapar un hoyo, la misma SSP abrió otra zanja que preocupa bastante a los duranguenses.

Lo único cierto es que urgen las explicaciones creíbles y Galván Villarreal tal vez no sea el funcionario más adecuado para ofrecerlas tras la cadena de polémicas en las que se ha visto envuelto. Pifia tras pifia, la crisis de seguridad que vive el estado termina por salpicar más a personajes que demuestran que en Durango no se está haciendo el trabajo del que tanto hablan.