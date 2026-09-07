Película nominada a seis premios Ariel llegará gratis a Durango; ¿cuándo verla?

La oferta cinematográfica en Durango sumará durante septiembre una producción mexicana que ha recorrido distintos festivales nacionales e internacionales.

Se trata de “La Reserva”, película dirigida por Pablo Pérez Lombardini, que tendrá funciones gratuitas en la capital duranguense,

La cinta llegará al norte del país después de conseguir seis nominaciones a los premios Ariel, entre ellas las categorías de mejor dirección y mejor ópera prima, además de haber acumulado reconocimientos durante su paso por diferentes encuentros cinematográficos .

El público duranguense tendrá varias oportunidades para conocer esta producción, pues las exhibiciones fueron programadas durante tres días consecutivos y con distintos horarios, buscando ampliar las posibilidades para quienes deseen acercarse al cine mexicano contemporáneo.

“La Reserva” arriba a Durango

Antes de su presentación en Durango, la producción comenzó un recorrido que la llevó fuera de México. De acuerdo con información difundida por el Festival del Nuevo Cine Mexicano, “La Reserva” tuvo su estreno mundial en el Festival de Telluride durante 2025.

Posteriormente llegó al Festival Internacional de Cine de Morelia, donde obtuvo el reconocimiento a mejor película. Su recorrido también alcanzó Francia, donde consiguió el premio principal dentro del Festival de Toulouse, sumando así otro reconocimiento a la producción dirigida por Pérez Lombardini.

La historia se mueve entre el thriller, el cine ambiental y elementos cercanos al documental. La protagonista es una mujer guardabosques que intenta proteger una reserva ante la amenaza de la deforestación, mientras la narrativa incorpora aspectos relacionados con las comunidades que habitan la zona y su relación con el entorno.

Para desarrollar el proyecto, el director realizó un proceso de investigación de campo en Chiapas, particularmente en comunidades ubicadas alrededor de la Reserva de la Biosfera El Triunfo y entre productores de café de la región. Estos elementos terminaron integrándose a una propuesta que combina ficción con componentes inspirados en la vida comunitaria.

¿Cuándo serán las funciones gratuitas de “La Reserva” en Durango?

El estreno en Durango se realizará durante el jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de septiembre, con acceso gratuito para los asistentes .

Durante cada una de las tres jornadas se contemplan funciones en los horarios de 16:30, 18:45 y 21:00 horas, por lo que habrá nueve exhibiciones distribuidas a lo largo de esos días.

Con ello, la Cineteca de Durango incorpora a su programación una película mexicana que llega respaldada por su presencia en festivales y por sus nominaciones a los premios Ariel, ofreciendo además al público local la posibilidad de verla sin costo durante su paso por la ciudad.