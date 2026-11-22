La Secretaría de Bienestar entrará este lunes en la última semana de pagos de 2026 para las personas inscritas en sus programas de pensiones. Los depósitos pendientes se harán del lunes 23 al viernes 27 de noviembre y corresponden al bimestre noviembre-diciembre, cuyo pago comenzó el pasado día 3.

Durante estos cinco días recibirán su apoyo quienes aún tienen un depósito programado según la inicial de su primer apellido. El calendario se aplica a la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para Personas con Discapacidad, así como al programa de Apoyo a Hijas e Hijos de Madres Trabajadoras.

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¿Qué apellidos reciben su pago del 23 al 27 de noviembre?

El calendario oficial reserva los primeros dos días de la semana para las personas cuyo primer apellido comienza con R. A partir del miércoles, cada grupo de letras tiene un solo día asignado.

Lunes 23 y martes 24 de noviembre: R.

R. Miércoles 25 de noviembre: S.

S. Jueves 26 de noviembre: T, U y V.

T, U y V. Viernes 27 de noviembre: W, X, Y y Z.

Por ejemplo, si la persona beneficiaria se apellida Rodríguez Sánchez, su depósito está previsto para el lunes o el martes, porque Rodríguez es su primer apellido. Si se apellida Sánchez Rodríguez, le corresponde el miércoles 25.

La Secretaría de Bienestar agrupó la letra R en dos fechas, por lo que el depósito puede reflejarse en cualquiera de esos días. El viernes concluirán los pagos del bimestre con los apellidos que comienzan con W, X, Y y Z.

Secretaría de Bienestar

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¿Cuánto depositan en el último bimestre de 2026?

El monto depende del programa en el que esté inscrita la persona beneficiaria. La Pensión para Adultos Mayores entrega 6 mil 400 pesos por el bimestre noviembre-diciembre. Las beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar reciben 3 mil 100 pesos, mientras que a quienes forman parte de la Pensión para Personas con Discapacidad les corresponden 3 mil 300 pesos.

Para el programa de Apoyo a Hijas e Hijos de Madres Trabajadoras, la Secretaría de Bienestar informó un pago de mil 650 pesos. Los recursos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, conforme a las fechas establecidas en el calendario.

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¿Hay que retirar el dinero el día del depósito?

La fecha asignada indica cuándo se abona el apoyo a la cuenta. Una vez depositado, el dinero permanece disponible en la tarjeta y puede retirarse después. Por ejemplo, si el pago se refleja el viernes 27, la persona beneficiaria puede acudir al banco otro día, aunque el calendario de depósitos ya haya concluido.

Quienes tengan dudas sobre la fecha que les corresponde pueden consultar el calendario oficial de la Secretaría de Bienestar o llamar a la Línea de Bienestar, al 800 639 42 64.