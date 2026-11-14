Beca Rita Cetina: preparan entrega de tarjetas; esto sigue si registraste a tus hijos

Las familias que solicitaron la Beca Rita Cetina deberán mantenerse pendientes de los próximos avisos, pues después del registro todavía hay una etapa que debe completarse para avanzar hacia la recepción del apoyo económico.

A través de un mensaje dirigido a madres, padres y tutores, Programas para el Bienestar informó que el personal de Becas Bienestar ya trabaja en la validación de la información y en los preparativos para entregar las tarjetas del Banco del Bienestar.

Estos plásticos serán el medio para recibir los depósitos correspondientes a quienes se incorporen al programa.

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¿Qué sigue después del registro?

El nuevo periodo de solicitudes para estudiantes de primarias y secundarias públicas se realizó del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026.

Una vez enviada la solicitud, corresponde a las autoridades revisar la información proporcionada por las familias para continuar con el proceso de incorporación.

Por ello, haber concluido el registro no significa que la tarjeta esté lista para recogerse de inmediato: primero debe avanzar la validación y posteriormente se comunicarán las indicaciones para la entrega.

El aviso señala que los detalles se darán a conocer próximamente, por lo que las familias deberán estar atentas a las publicaciones oficiales de Becas Bienestar y Programas para el Bienestar.

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¿Ya hay fecha para recibir la tarjeta?

El mensaje difundido no establece un día para comenzar la distribución ni incluye un calendario por estado, municipio o escuela.

Tampoco precisa las sedes, los horarios o los documentos que deberán presentar las personas convocadas. Esa información deberá consultarse cuando las autoridades publiquen las instrucciones correspondientes.

Para las familias de Durango que participaron en el registro, el siguiente paso será atender el aviso que corresponda a su incorporación y verificar los datos de la convocatoria antes de acudir.

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¿Cuánto entrega la Beca Rita Cetina?

El apoyo tiene características diferentes según el nivel educativo.

Para estudiantes de primaria pública se contempla un pago anual de 2 mil 500 pesos por alumno, destinado a contribuir con la compra de útiles y uniformes escolares.

En secundaria pública, el apoyo es de mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional inscrito en ese mismo nivel.

La entrega de la tarjeta y el depósito son etapas distintas. El aviso sobre los preparativos no anuncia una fecha para el primer pago de quienes solicitaron recientemente su incorporación.

Por ahora, la indicación para las familias es mantenerse pendientes de los próximos comunicados, en los que se informarán los detalles para continuar con el proceso.